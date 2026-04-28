Tư lệnh quân đội Israel ra cảnh báo sau tin binh sĩ hôi của

"Hiện tượng hôi của, nếu có tồn tại, là đáng hổ thẹn và có nguy cơ làm hoen ố toàn bộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Nếu những sự việc như thế xảy ra, chúng tôi sẽ điều tra", trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng IDF, nhấn mạnh.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir phát biểu tại một hội nghị quân sự ở Căn cứ Không quân Ramat David ngày 27.4 Ảnh: IDF

Tư lệnh quân đội Israel ra cảnh báo như trên sau khi báo Haaretz của Israel đưa tin binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon đã cướp bóc một lượng lớn tài sản của dân thường. Haaretz đưa tin này dựa trên lời khai từ binh sĩ và các chỉ huy Israel tại chiến trường ở nam Lebanon, theo AFP.

Ngoài ra trên mạng xã hội còn xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh binh sĩ Israel quay phim nhau đùa giỡn khi họ phá hoại tài sản bên trong nhà của người dân ở Lebanon, khu vực dường như là miền nam Lebanon.

Một hình ảnh khác trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ dùng búa đập bức tượng Chúa Giêsu ở miền nam Lebanon. Trong tuần trước, quân đội Israel thông báo 2 binh sĩ sẽ bị giam giữ quân sự 30 ngày và bị loại khỏi nhiệm vụ tác chiến vì vụ việc này.

"Lằn ranh đỏ"

"Lính nghĩa vụ và lính dự bị của IDF không được sử dụng mạng xã hội như một công cụ để lan truyền những thông điệp gây tranh cãi và để tự quảng bá bản thân. Đây là lằn ranh đỏ không được vượt qua", ông Zamir cảnh báo.

"Những người vượt qua sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật. Việc bình thường hóa hành vi như thế có thể nguy hiểm như các mối đe dọa trong hoạt động tác chiến", ông Zamir nhấn mạnh.

Trong một thông báo gửi cho AFP, IDF nhấn mạnh lực lượng này coi "bất kỳ hành vi gây hại nào đến tài sản dân sự, cũng như các hành vi hôi của, đều bị xử lý nghiêm khắc nhất và nghiêm cấm tuyệt đối hành vi đó".

Các sĩ quan thuộc quân cảnh Israel cũng đã tiến hành "kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới phía bắc khi binh sĩ rời khỏi sau hoạt động tác chiến", theo thông báo trên. Trong thông báo, IDF không nêu rõ liệu có bằng chứng nào về vụ hôi của bị phát hiện hay không.

Tổ chức phi chính phủ Israel Breaking the Silence cho hay họ không thu thập lời khai từ binh sĩ ở Lebanon, nhưng cho rằng nạn hôi của và những hành vi tương tự đã "trở nên rất phổ biến" kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza trong năm 2023.