Từ mã QR đến chạm thẻ: Cá nhân kinh doanh nhỏ có thêm lựa chọn thanh toán

Thanh toán không tiền mặt đang thay đổi hành vi mua sắm

Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng Việt Nam. Theo nghiên cứu Visa Consumer 360 năm 2026, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có mức độ sẵn sàng cho thương mại số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Người tiêu dùng ngày càng tự tin sử dụng các phương thức thanh toán số và sẵn sàng trải nghiệm hình thức thanh toán mới, từ các giao dịch hằng ngày đến thanh toán xuyên biên giới. Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới cho các cá nhân, hộ kinh doanh trong việc đa dạng hóa phương thức thanh toán nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Khi công nghệ đưa thanh toán hiện đại đến gần cá nhân, hộ kinh doanh

Trong nhiều năm, các giải pháp thanh toán hiện đại như máy POS, cổng thanh toán trực tuyến chủ yếu xuất hiện tại siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng hoặc các doanh nghiệp có quy mô lớn; hộ kinh doanh nhỏ có thêm lựa chọn với giải pháp softPOS - Tap to phone. Trong khi đó, nhiều tiểu thương hoặc cá nhân kinh doanh tự do vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tiền mặt và chuyển khoản do chưa sẵn sàng chuyển đổi thành hộ kinh doanh để đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng.

Các giải pháp thanh toán hiện đại đang ngày càng trở nên phổ biến NGUỒN: SACOMBANK

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ đang từng bước thay đổi thực tế này. Một trong những xu hướng nổi bật là biến điện thoại thông minh thành thiết bị chấp nhận thanh toán. Thay vì phải trang bị máy POS hay đăng ký cổng thanh toán trực tuyến, người bán có thể sử dụng chính chiếc điện thoại cá nhân để nhận thanh toán thẻ từ khách hàng, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và đơn giản hóa quy trình vận hành.

Những công nghệ từng gắn với doanh nghiệp lớn đang dần trở nên dễ tiếp cận hơn với các cá nhân kinh doanh nhỏ, mở ra thêm lựa chọn để phục vụ đa dạng nhu cầu thanh toán của khách hàng.

Từ chiếc điện thoại quen thuộc đến thiết bị chấp nhận thanh toán

Nắm bắt xu hướng này, SACOMBANK vừa triển khai tính năng "Chấp nhận thanh toán thẻ Visa" được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng SACOMBANK PAY.

Với giải pháp mới, các cá nhân kinh doanh có thể sử dụng điện thoại để nhận thanh toán thẻ Visa mà không cần lắp đặt POS. Chỉ với vài bước thiết lập, chiếc điện thoại sẽ trở thành công cụ hỗ trợ nhận thanh toán.

Đối với điện thoại hệ điều hành Android, người mua chỉ cần chạm thẻ Visa lên điện thoại của người bán để hoàn tất giao dịch. Đối với hệ điều hành iOS, khách hàng thanh toán thông qua mã QR hoặc theo hướng dẫn gửi đến email.

Tính năng "Chấp nhận thanh toán thẻ Visa" được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng SACOMBANK PAY NGUỒN: SACOMBANK

Không chỉ giúp quá trình thanh toán nhanh chóng và an toàn, tiền bán hàng còn được ghi nhận vào tài khoản theo thời gian thực, giúp người bán theo dõi doanh thu, quản lý dòng tiền và hoàn tiền khi cần.

Đại diện SACOMBANK cho biết, việc tích hợp tính năng này trên SACOMBANK PAY là một bước tiến trong hành trình số hóa của ngân hàng, hướng tới mục tiêu đưa công nghệ thanh toán hiện đại đến gần hơn với mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt là các tiểu thương và cá nhân kinh doanh tự do.

Hệ sinh thái thanh toán ngày càng đa dạng

Bên cạnh giải pháp nhận thanh toán thẻ trên điện thoại, các cá nhân, hộ kinh doanh đang có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu vận hành.

Đối với cá nhân kinh doanh cửa hàng quy mô nhỏ hoặc các điểm bán lưu động, mã QR cùng loa thanh toán vẫn là một trong những phương thức được ưa chuộng nhờ tính đơn giản và triển khai nhanh chóng. Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ Visa vừa ra mắt hứa hẹn là phương thức phổ biến sắp tới.

Với các hộ kinh doanh có lượng giao dịch lớn hơn, giải pháp POS và softPOS tiếp tục phát huy lợi thế trong việc chấp nhận nhiều hình thức thanh toán khác nhau.

Theo các chuyên gia, thanh toán thường là một trong những điểm khởi đầu quan trọng của quá trình chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh. Khi giao dịch được số hóa, người bán có thể từng bước hình thành dữ liệu doanh thu, quản lý dòng tiền minh bạch hơn và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng để hộ kinh doanh tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại trong tương lai.

Từ mã QR, POS, softPOS đến các giải pháp nhận thanh toán thẻ ngay trên điện thoại, công nghệ đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp lớn, đồng thời thúc đẩy thanh toán không tiền mặt theo định hướng phát triển kinh tế số tại Việt Nam.