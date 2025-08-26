Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Y tế thông minh

Từ mảnh xương cá 'ẩn mình' đến ca phẫu thuật 3 trong 1 cứu sống cụ ông

Bệnh viện Nam Sài Gòn
Bệnh viện Nam Sài Gòn
26/08/2025 16:27 GMT+7

Nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội, cụ ông 64 tuổi rơi vào tình huống nguy hiểm chỉ vì một mảnh xương cá 'ẩn mình' mắc kẹt ở hồi tràng.

"Cơn đau bụng đến đột ngột, quặn thắt đến mức tôi tưởng mình không chịu nổi. Tôi không biết mình bị gì mà đau như sắp chết. Chỉ cần chậm chút thôi, chắc giờ tôi đã không còn cơ hội ngồi đây để kể lại nữa", cụ ông nhớ lại.

Người bệnh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn trong tình trạng đau bụng, kèm khối phồng bất thường. Qua thăm khám lâm sàng, khi ấn vào khu vực xung quanh rốn, bác sĩ ghi nhận thành bụng ở hố chậu phải có hiện tượng co cứng và người bệnh có cảm giác đau. Kết hợp cùng kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh có khối thoát vị rốn với cổ lỗ thoát vị rộng 25mm cần được phẫu thuật gấp.

Từ mảnh xương cá 'ẩn mình' đến ca phẫu thuật 3 trong 1 cứu sống cụ ông - Ảnh 1.

Phần ruột thừa và dị vật xương cá được lấy ra sau ca phẫu thuật

Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, người bệnh vốn có nhiều bệnh lý nền mạn tính như phì đại tuyến tiền liệt và cao huyết áp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng để đưa ra các phương án xử trí, đảm bảo an toàn cho ca mổ.

"Nghe bác sĩ nói phải mổ, tôi lo lắm. Tôi đã có sẵn bệnh huyết áp cao với tuyến tiền liệt phì đại, nghĩ tới ca mổ là sợ. Nhưng các bác sĩ động viên nhiều, tôi cũng cố gắng vững tinh thần", cụ ông bày tỏ.

Ca phẫu thuật "3 trong 1" hé lộ thủ phạm giấu mặt 

Ca phẫu thuật điều trị thoát vị rốn dưới phương pháp gây mê nội khí quản do ê kíp phẫu thuật Khoa Ngoại tổng hợp gồm thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Văn Dũng và bác sĩ Quách Tuấn Khang phụ trách đã bóc tách, xử lý khối thoát vị rốn kích thước khoảng 4×4 cm, đưa trở lại ổ bụng thành công.

Để tránh bỏ sót tổn thương, ê kíp tiếp tục thám sát vùng hố chậu phải và phát hiện "thủ phạm giấu mặt"- mảnh xương cá sắc nhọn mắc kẹt ở đoạn cuối hồi tràng. Dị vật này đã gây thủng ruột, dẫn tới phản ứng viêm làm ruột thừa dính chặt và viêm thứ phát.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành gắp bỏ dị vật và cắt ruột thừa bị viêm. Tất cả đều được hoàn tất trong một lần gây mê duy nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, hạn chế biến chứng rò và thoát vị tái phát.

Cả ba vấn đề nguy hiểm: thoát vị rốn, dị vật hồi tràng và ruột thừa viêm - đã được xử trí trọn vẹn chỉ trong một ca phẫu thuật, kịp thời ngăn chặn biến chứng có thể đe dọa tính mạng cho cụ ông.

"Nghe bác sĩ kể lại, tôi không ngờ chỉ một mảnh xương cá nhỏ thôi mà suýt đe dọa tính mạng. Từ giờ phải ăn uống phải cẩn thận từng chút một", cụ ông nói.

Từ mảnh xương cá 'ẩn mình' đến ca phẫu thuật 3 trong 1 cứu sống cụ ông - Ảnh 3.

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân

Ảnh: BVCC

Bình phục sau ca mổ đầy cam go

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi tại Khoa Ngoại tổng hợp. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, sức khỏe của người bệnh tiến triển tích cực, ông đã có thể ăn uống bình thường và trò chuyện cùng gia đình.

"Ngày đầu tiên sau mổ, tôi rất mừng khi thấy cơ thể dần bình phuc.Tôi thật sự mang ơn các bác sĩ đã cứu mạng mình. Sau chuyện này, tôi tự hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận, khám định kỳ chứ không còn chủ quan như trước nữa", ông xúc động chia sẻ.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Văn Dũng cho biết, những biến chứng từ dị vật đường tiêu hóa có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là với các loại hạt hoặc thực phẩm có xương - cần nhai kỹ, nuốt chậm để tránh dị vật. Khi có dấu hiệu như đau bụng kéo dài, đau khu trú hoặc xuất hiện khối phồng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời".

"Việc khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò then chốt, giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm diễn tiến âm thầm mà người bệnh không hề hay biết", bác sĩ Dũng nhấn mạnh thêm.

