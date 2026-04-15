Từ Mỹ về BV Phương Châu mổ nội soi u xơ trên nền 4 lần mổ cũ

Muốn giải quyết triệt để khối u nhưng ít xâm lấn, hồi phục nhanh

Vượt quãng đường dài từ Mỹ về Việt Nam, chị C. tìm đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) với một mục tiêu rõ ràng: Điều trị dứt điểm khối u nhưng vẫn bảo tồn tử cung và hạn chế tối đa xâm lấn.

Trước đó, chị đã phát hiện u xơ tử cung và u nang buồng trứng từ 3 năm trước. Tuy nhiên, phương án điều trị tại Mỹ là mổ hở với thời gian hồi phục ít nhất 3 tuần là một trở ngại lớn khiến chị nhiều lần trì hoãn. Trong thời gian đó, các triệu chứng như đau âm ỉ vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ đã lựa chọn hướng tiếp cận: phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, với mục tiêu tối ưu hiệu quả điều trị đồng thời bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.

Thử thách từ ổ bụng có 4 vết sẹo cũ và ca mổ kép u xơ, u nang buồng trứng

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tài Vô - Trưởng Trung tâm Phẫu thuật nội soi phụ khoa chuyên sâu, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cho biết, thách thức lớn nhất đối với ê-kíp không chỉ nằm ở khối u xơ tử cung và u nang buồng trứng kích thước lớn, mà còn ở tiền sử y khoa phức tạp với 4 lần mổ cũ. Thông thường, tình trạng dính các tạng sau nhiều lần can thiệp là cực kỳ nghiêm trọng. Đây cũng là lý do các cơ sở y tế trước đó hầu như ưu tiên mổ hở.

Trước thử thách này, ê-kíp phẫu thuật tiến hành bóc tách từng lớp dính một cách tỉ mỉ, phục hồi lại không gian giải phẫu trước khi tiếp cận khối u. Mỗi thao tác đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm tổn thương các cơ quan lân cận. Từng dụng cụ nội soi thanh mảnh len lỏi qua những điểm dính khó khăn nhất để tiếp cận khối u "kép".

Ê-kíp trong ca mổ nội soi u xơ và u nang tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

Với sự tập trung cao độ, kỹ thuật chuyên môn cao giàu kinh nghiệm, ê-kíp đã thực hiện một cuộc "giải cứu" ngoạn mục, khối u xơ tử cung và u nang buồng trứng được xử lý triệt để bằng kỹ thuật nội soi, đồng thời vẫn bảo tồn nguyên vẹn tử cung đúng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, quá trình hồi phục của bệnh nhân cũng ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân đã có thể vận động nhẹ nhàng, tối ưu hơn so với phương án mổ hở trước đó, cần ít nhất 3 tuần nghỉ dưỡng.

Theo bác sĩ Tài Vô, kết quả này đến từ việc áp dụng quy trình ERAS (phục hồi sớm sau phẫu thuật), với sự phối hợp đa chuyên khoa nhằm tối ưu thể trạng trước mổ, kiểm soát đau hiệu quả trong mổ và thúc đẩy vận động, ăn uống sớm sau mổ. Nhờ đó, thời gian nằm viện được rút ngắn, cảm giác đau được kiểm soát tốt, giúp bệnh nhân nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

"Trước khi mổ, tôi được bác sĩ tư vấn rất kỹ nên yên tâm hơn. Trong quá trình điều trị, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là không phải mất nhiều thời gian hồi phục như trước đó từng lo ngại. Sau mổ chỉ vài ngày là đã có thể đi lại, sinh hoạt gần như bình thường", chị C. bày tỏ.

Bác sĩ thăm bệnh nhân và chụp hình kỷ niệm sau 2 ngày mổ nội soi tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ)

Nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ

Thông qua trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tài Vô - Trưởng Trung tâm Phẫu thuật nội soi phụ khoa chuyên sâu, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu khuyến cáo chị em phụ nữ nên duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý như u xơ tử cung hay u nang buồng trứng. Khi có chỉ định can thiệp, việc lựa chọn một cơ sở y tế uy tín, có chuyên môn sâu về phẫu thuật nội soi là rất quan trọng. Điều này giúp chị em có cơ hội tiếp cận với các phương pháp xâm lấn tối thiểu, giúp bảo tồn tử cung, hạn chế tổn thương và rút ngắn thời gian hồi phục.

Trung tâm Phẫu thuật nội soi phụ khoa chuyên sâu Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tin rằng sự chăm sóc tốt nhất bắt nguồn từ sự thấu hiểu và nỗ lực bảo tồn những giá trị thiêng liêng của người phụ nữ. Bằng việc ưu tiên các phương án can thiệp ít xâm lấn, Phương Châu không chỉ hướng tới mục tiêu điều trị triệt để bệnh lý mà còn tận tâm bảo vệ tối đa cơ quan sinh sản, giúp chị em nhẹ nhàng vượt qua nỗi lo phẫu thuật để sớm hồi phục với một tâm thế an tâm nhất.

Thử thách "4 tầng" mổ cũ và cuộc hội ngộ tại Phương Châu

Dịp trở về Việt Nam lần này không chỉ là một chuyến thăm quê, mà là một cuộc tìm kiếm hy vọng. Khi đặt chân đến Trung tâm phẫu thuật nội soi chuyên sâu - Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ, chị C. mang theo một tâm nguyện thiết tha, loại bỏ khối u nhưng phải bảo tồn vẹn nguyên thiên chức làm mẹ và tuyệt đối không mổ hở.

Tuy nhiên, hồ sơ bệnh án của chị là một bài toán hóc búa đối với bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào: Khối u "kép" vừa u xơ tử cung, vừa u nang buồng trứng.

Tiền sử phức tạp: Ổ bụng đã trải qua 4 lần mổ cũ, tạo nên một ma trận "dính tạng" chằng chịt và phức tạp.

"Đây không chỉ là một ca phẫu thuật bóc tách u thông thường, mà là một cuộc giải cứu các cơ quan nội tạng khỏi những dải dính sau nhiều lần can thiệp trước đó", một bác sĩ trong ê-kíp chia sẻ.