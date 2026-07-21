Từ Mỹ về Việt Nam để giải quyết nỗi khổ thầm kín của phụ nữ tuổi 62

Để cải thiện tình trạng này, bác sĩ tại Mỹ chỉ định đặt vòng nâng sàn chậu với hy vọng giúp cô thoải mái hơn. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, cô phải làm quen với cảm giác cộm cấn kéo dài suốt gần một năm. Mỗi lần tái khám, cô muốn chia sẻ nhiều hơn về những khó chịu mình đang gặp phải, song rào cản ngôn ngữ khiến việc trao đổi với bác sĩ không thật sự trọn vẹn.

Cuối cùng, cô chọn trở về Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ) với mong muốn tìm một giải pháp phù hợp hơn.

"Bắt" đúng bệnh và giải pháp chuyên sâu từ bác sĩ Phương Châu

Sau khi thăm khám và đánh giá toàn diện, ThS-BS Lương Ngọc Bích - Trưởng Trung tâm Sàn chậu và Thẩm mỹ Phụ khoa - xác định nguyên nhân gây nên hàng loạt triệu chứng khó chịu của bệnh nhân là sa bàng quang độ 2, sa trực tràng độ 2 và sa tử cung độ 1.

Điều cô P. mong muốn là giải quyết dứt điểm tình trạng sa tạng chậu, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào vòng nâng sàn chậu. Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật đặt mảnh ghép sinh học để nâng đỡ bàng quang qua thành trước âm đạo, đồng thời phục hồi thành sau âm đạo nhằm đưa các cơ quan vùng chậu trở về đúng vị trí giải phẫu.

Đây là ca phẫu thuật có độ khó cao. Tình trạng sa trực tràng độ 2 khiến hệ thống mô nâng đỡ vùng chậu đã giãn và lỏng lẻo nhiều, đòi hỏi từng mũi khâu phải chính xác để vừa phục hồi cấu trúc giải phẫu, vừa bảo đảm khả năng nâng đỡ lâu dài.

Hình ảnh cô P. và bác sĩ Phương Châu chụp hình kỷ niệm sau mổ

Với kinh nghiệm của ê-kíp, ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, thành trước và thành sau âm đạo được phục hồi vững chắc, bàng quang được nâng đỡ bằng mảnh ghép sinh học, tạo nền tảng giúp cải thiện chức năng và chất lượng sống cho người bệnh.

Nụ cười hạnh phúc và trải nghiệm nhẹ nhàng sau mổ

Gặp lại cô P. sau ca mổ, những mệt mỏi, lo âu trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và sự hài lòng trọn vẹn. Cô chia sẻ, cảm giác chằng bụng, thốn trước đây đã không còn, ngoài ra, cô đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng mà không còn khó chịu như trước đó.

Hình ảnh bác sĩ Phương Châu đến thăm bệnh và tư vấn sức khỏe sau mổ

Bên cạnh kết quả điều trị, cô P. cũng bày tỏ sự an tâm với quá trình chăm sóc và đồng hành của đội ngũ y tế Phương Châu trong suốt thời gian nằm viện

Đừng để sự ngại ngùng khiến việc điều trị bị chậm trễ

Sa tạng chậu là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ trung niên và lớn tuổi, đặc biệt ở những người từng sinh nhiều lần, sinh khó hoặc thường xuyên lao động nặng. Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng có thể gây tiểu nhiều, cảm giác nặng tức vùng chậu, khó chịu khi đi lại, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, vì đây là bệnh lý ở vùng kín nên không ít phụ nữ chọn cách âm thầm chịu đựng, ngại chia sẻ với người thân hoặc trì hoãn việc thăm khám. Đến khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, nhiều người tìm đến bác sĩ thì bệnh đã tiến triển nặng hơn.

Theo các bác sĩ Trung tâm Sàn chậu & Thẩm mỹ Phụ khoa Phương Châu, sa tạng chậu hoàn toàn có nhiều phương pháp điều trị, từ tập phục hồi chức năng sàn chậu, đặt vòng nâng đến phẫu thuật chuyên sâu. Việc lựa chọn phương pháp sẽ được cá thể hóa dựa trên mức độ sa tạng, triệu chứng và mong muốn của từng người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có người thân trong gia đình thường xuyên than phiền về tình trạng tiểu nhiều, nặng tức vùng chậu, cảm giác có khối sa hoặc khó chịu kéo dài cần thăm khám đúng chuyên khoa có thể giúp phát hiện sớm và lựa chọn hướng điều trị phù hợp, để người phụ nữ lấy lại sự thoải mái trong cuộc sống hằng ngày.

Cá thể hóa điều trị để nâng cao hiệu quả

Tại Trung tâm Sàn chậu và Thẩm mỹ Phụ khoa Phương Châu, người bệnh được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý sàn chậu và thẩm mỹ phụ khoa.

Dựa trên tình trạng bệnh, nhu cầu và mong muốn của từng người, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, từ tập phục hồi chức năng sàn chậu, đặt vòng nâng đến các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu có sử dụng mảnh ghép sinh học khi cần thiết.

Bên cạnh chuyên môn, Trung tâm cũng chú trọng không gian thăm khám riêng tư, bảo mật, giúp phụ nữ cởi mở chia sẻ những vấn đề khó nói và an tâm trong suốt quá trình điều trị.