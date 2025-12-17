Từ Mỹ về Việt Nam tìm con: Đón tin vui ngay trong lần đầu chuyển phôi

Thoát khỏi "vòng lặp" áp lực nơi xứ người

Sống tại quốc gia có nền y tế hàng đầu thế giới, nhưng hành trình tìm con của chị Nhi và anh Julian lại là một chuỗi ngày dài thử thách. Trải qua 3 lần chuyển phôi không thành công, dù tại Mỹ vẫn còn phôi trữ, nhưng chị Nhi thú nhận mình đã rơi vào trạng thái kiệt quệ tinh thần.

Cảm giác xoay vòng giữa các trung tâm IVF, những lịch hẹn dày đặc và áp lực phải thành công khiến chị "ngạt thở". Nhận thấy vợ cần được giải tỏa khỏi áp lực tâm lý hơn cả là một phác đồ điều trị chuyên sâu, anh Julian và chị Nhi đã đưa ra một quyết định táo bạo: Về Việt Nam. Chuyến đi này được xác định với mục tiêu là vừa để chị Nhi thăm quê hương, du lịch xả stress, vừa tìm kiếm một cơ hội mới cho giấc mơ làm cha mẹ.

Sau khi tìm hiểu về IVF và các trung tâm IVF tại Việt Nam, chị Nhi anh Julian đã chọn IVF Phương Châu Sài Gòn để gửi gắm hi vọng. Một phần vì uy tín chuyên môn và một phần tại trung tâm này hỗ trợ song ngữ giúp anh Julian an tâm đồng hành với vợ.

Nụ cười viên mãn của gia đình và ekip khi nhận tin vui chị Nhi đậu song thai

Chiến thuật "Du lịch IVF": Khi tâm lý quyết định thắng lợi

Sự chủ động của cặp đôi đã được đáp lại bằng quy trình làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi họ chưa đặt chân về Việt Nam Qua Facetime, BS.CKI Nguyễn Thành Đạt của IVF Phương Châu Sài Gòn đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, lắng nghe bệnh sử và lên sẵn phương án đón tiếp.

Vẫn sử dụng phác đồ kích thích buồng trứng Antagonist (đối kháng), nhưng bác sĩ Đạt đã cá nhân hóa việc dùng thuốc dựa trên phân tích kỹ lưỡng về thất bại trước đó của khách hàng. Tuy nhiên, điểm khác biệt tạo nên thành công của ca điều trị này chính là chiến thuật "Du lịch IVF".

Thay vì để khách hàng nằm viện hay lo âu đếm ngày tiêm thuốc, sau buổi thăm khám đầu tiên, bác sĩ Đạt khuyến khích anh chị... đi chơi.

"Chúng tôi muốn khách hàng tận hưởng chuyến đi này đúng nghĩa. Sau mũi tiêm đầu, anh chị thoải mái du lịch thăm thú đây đó, 5 ngày sau mới cần quay lại tái khám. Chính sự thư giãn, giải phóng hoàn toàn áp lực (stress-free) kết hợp với kỹ thuật Lab hiện đại và phác đồ chuẩn xác đã giúp chị Nhi đậu ngay song thai trong lần chuyển phôi tươi", BS.CKI Nguyễn Thành Đạt phân tích.

BSCKI.Nguyễn Thành Đạt và phác đồ “du lịch IVF” đã mang mong ước làm ba mẹ của vợ chồng chị Nhi thành hiện thực

Định nghĩa lại hai chữ "Gia đình"

Cầm kết quả song thai trên tay, anh Julian chia sẻ cảm xúc vỡ òa: "Với tôi, mọi thứ thật siêu thực. Điều chúng tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến theo cách nhẹ nhàng nhất".

Khi được hỏi về trải nghiệm y tế tại Việt Nam, người chồng Mỹ đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự khác biệt trong dịch vụ:

"Nhiều trung tâm dùng thuật ngữ 'family' (gia đình) để quảng cáo, nhưng họ không làm được như các bạn. Tại đây, mỗi người trong ekip đều coi chúng tôi như người thân. Họ hướng dẫn từng bước, hỏi thăm ngay cả khi chúng tôi đang ở nhà nghỉ ngơi. Sự quan tâm tỉ mỉ đó khiến vợ tôi luôn thấy thoải mái. Đó là điều làm tôi bất ngờ và vô cùng biết ơn".

Với chị Nhi, thành công này không chỉ là khoa học, mà còn là sự cộng hưởng từ hơi ấm của quê hương, sự chăm sóc tận tình và chân thành của toàn bộ ekip tại IVF Phương Châu Sài Gòn. Như chị Nhi có nói về đất mẹ để có thể một lần làm mẹ.

IVF Việt Nam: Điểm đến tin cậy của thế giới

Câu chuyện của gia đình chị Nhi không phải là cá biệt. Những năm gần đây, Việt Nam đang vươn lên trở thành "điểm sáng" trên bản đồ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thế giới.

Với tỷ lệ thành công thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực (50-70%), làm chủ các kỹ thuật khó và phức tạp nhất, cùng hệ thống phòng Lab đạt chuẩn quốc tế, các trung tâm IVF tại Việt Nam đang thu hút lượng lớn Việt kiều và người nước ngoài. Đặc biệt, chi phí điều trị tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Mỹ hay các nước châu Âu, tạo nên lợi thế cạnh tranh tuyệt đối về chất lượng trên giá thành.

