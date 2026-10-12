Từ năng lực tăng trưởng đến giá trị bền vững

Việc được ghi nhận đồng thời ở hai hạng mục cho thấy hai phương diện song hành trong chiến lược phát triển của Amway Việt Nam: xây dựng năng lực doanh nghiệp để tăng trưởng trong dài hạn và không ngừng củng cố giá trị thương hiệu, sản phẩm trên nền tảng khoa học, chất lượng và trách nhiệm.

Amway Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và Top 5 Thương hiệu/ sản phẩm nổi tiếng ASEAN tại Diễn đán Kinh tế ASEAN Ảnh: Amway Việt Nam

Tăng trưởng đi cùng những khoản đầu tư dài hạn

Sau gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Amway đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Với chín năm tăng trưởng liên tiếp, Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu lớn thứ chín của Amway trên toàn cầu, ngày càng khẳng định vai trò trong mạng lưới của tập đoàn. Đằng sau kết quả kinh doanh là chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng, công nghệ và hệ thống phục vụ hơn 200.000 nhà phân phối trên toàn quốc.

Một trong những dấu ấn đầu tư mới là kho trung tâm hiện đại quy mô 5.000 m² tại TP.HCM, với tổng chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính khoảng 12 triệu USD, tương đương 300 tỉ đồng. Việc ứng dụng công nghệ quản lý kho bãi giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chuỗi cung ứng và tạo nền tảng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường trong những năm tiếp theo.

Song song đó, Amway Việt Nam tiếp tục đầu tư và mở rộng hệ thống Amway Center và Mini Center với 15 cơ sở trên toàn quốc, hướng đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại, đồng bộ hơn cho nhà phân phối và khách hàng.

Cùng với hạ tầng vật lý, chuyển đổi số đang trở thành một phần quan trọng trong năng lực vận hành của doanh nghiệp. Kế thừa nền tảng công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ hệ thống Amway toàn cầu, Amway Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng cường kết nối với nhà phân phối.

Điều này cho thấy đầu tư dài hạn không chỉ được đo bằng quy mô cơ sở vật chất, mà còn nằm ở khả năng xây dựng một tổ chức linh hoạt, có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và hành vi người tiêu dùng.

Viện Dinh dưỡng và Viện Sức khỏe Nutrilite (Mỹ) trong buổi công bố nghiên cứu khoa học vào tháng 9.2026

Khoa học trở thành nền tảng cho chiến lược sống khỏe

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, niềm tin của người tiêu dùng ngày càng gắn chặt với cơ sở khoa học, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm. Đây cũng là nền tảng Amway tiếp tục đầu tư để phát triển chiến lược "Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc" tại Việt Nam.

Trên toàn cầu, các sản phẩm Amway hiện được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với đội ngũ khoảng 800 nhà khoa học tham gia nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng. Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm trải rộng từ Nutrilite, Artistry, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Amway Home đến các thiết bị gia dụng như Atmosphere Mini và New eSpring. Nền tảng khoa học này không chỉ dừng lại ở quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tại Việt Nam, Amway đang thúc đẩy sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và giáo dục dinh dưỡng thông qua hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng quốc gia, Viện Sức khỏe Nutrilite và Amway Việt Nam.

Nghiên cứu bước đầu trên gần 1.500 người trưởng thành tại năm tỉnh, thành phố đã cung cấp thêm dữ liệu thực tiễn về tình trạng dinh dưỡng và thói quen của người Việt. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục triển khai những hoạt động giáo dục dinh dưỡng phù hợp hơn với thực tế, góp phần thúc đẩy nhận thức về lối sống khỏe chủ động.

Trong lĩnh vực đào tạo, Amway Việt Nam cũng phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia triển khai Chương trình Tư vấn viên sức khỏe Nutrilite và các hoạt động phổ biến kiến thức dinh dưỡng khoa học cho nhà phân phối. Việc đầu tư vào kiến thức và năng lực con người giúp đưa khoa học từ nghiên cứu đến gần hơn với đời sống và những lựa chọn sức khỏe hằng ngày.

Khi tăng trưởng được nối dài bằng giá trị cộng đồng

Song hành với hoạt động kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng là một phần xuyên suốt trong hành trình gần hai thập kỷ của Amway tại Việt Nam. Đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 40 tỉ đồng cho các chương trình cộng đồng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong khuôn khổ hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến môi trường và đời sống người dân, như lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời, trồng 11.000 cây tre trên diện tích 10 ha tại Đồng Nai nhằm góp phần chống xói mòn, cải thiện hệ sinh thái và tạo sinh kế; đồng thời trao tặng bồn chứa nước sạch và hệ thống lọc nước cho người dân vùng hạn mặn tại Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ.

Ở lĩnh vực dinh dưỡng, chiến dịch Nutrilite Power of 5, phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng quốc gia và Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tế, đã hỗ trợ hơn một triệu hộp vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits cho hơn 92.000 trẻ em. Chương trình Chủ nhật đỏ tiếp tục góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Cùng Báo Điện tử Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cũng tham gia xây dựng sân chơi cho trẻ em, hỗ trợ cầu đường tại nhiều địa phương và triển khai các chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận này vì đây là kết quả từ nỗ lực chung của toàn thể nhân viên và nhà phân phối trong việc duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào khoa học, công nghệ, con người và cộng đồng, góp phần thúc đẩy lối sống khỏe chủ động và tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, nhà phân phối và xã hội Việt Nam."

Sau gần hai thập kỷ tại Việt Nam, những thành quả đã đạt được là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục vững bước - vươn tầm, hướng đến những giá trị lâu dài hơn cho người tiêu dùng, nhà phân phối và cộng đồng trên hành trình sống khỏe dài lâu.