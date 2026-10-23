Từ nay đến cuối năm sẽ thi công thêm 6 nhà ga metro số 2 TP.HCM

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), hiện dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang thi công tại 5 nhà ga (Phạm Văn Bạch, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Hòa Hưng và Bà Quẹo). Các đơn vị dự kiến triển khai thêm 3 nhà ga (Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào) vào cuối tháng 10 và 3 nhà ga còn lại trong tháng 12.

Tuyến metro số 2 phấn đấu đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2030 ẢNH: MAUR

Trong quá trình thi công các nhà ga, không thể tránh khỏi tình trạng đường cho xe lưu thông bị chiếm dụng 1 phần, dẫn đến ùn tắc giờ cao điểm. MAUR đã phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và Công an Thành phố (Phòng PC08) xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi rào chắn thi công tuyến metro số 2, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân trong quá trình triển khai dự án.

Đơn cử, trên đoạn đường Trường Chinh từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, dải phân cách cứng dự kiến được tháo dỡ, thay thế bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động, cho phép linh hoạt điều chỉnh số làn xe theo nhu cầu lưu thông tại từng khung giờ.

Cùng với đó, theo kế hoạch, từ tháng 11, dự án sẽ triển khai thi công các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và Depot Tham Lương. Trong đó, đoạn metro trên cao dài 846 m, cùng hơn 900 m đường tiếp cận Depot. Ga Tân Bình là nhà ga trên cao duy nhất của tuyến.

Depot Tham Lương rộng hơn 23 ha, gồm 21 khu chức năng chính như khu đỗ tàu, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, trạm điện, tòa nhà điều hành và các công trình kỹ thuật phụ trợ. Đây là trung tâm phục vụ công tác bảo dưỡng, điều hành và vận hành đoàn tàu Metro số 2.

Song song, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, di dời hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng đến mục tiêu đưa tuyến metro số 2 vào khai thác thương mại cuối năm 2030.