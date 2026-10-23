    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Từ nay đến cuối năm sẽ thi công thêm 6 nhà ga metro số 2 TP.HCM

    Hà Mai
    Hà Mai
    Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu triển khai thi công tại cả 11 nhà ga trong năm 2026.

    Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), hiện dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang thi công tại 5 nhà ga (Phạm Văn Bạch, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Hòa Hưng và Bà Quẹo). Các đơn vị dự kiến triển khai thêm 3 nhà ga (Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào) vào cuối tháng 10 và 3 nhà ga còn lại trong tháng 12.

    Từ nay đến cuối năm sẽ thi công thêm 6 nhà ga metro số 2 TP.HCM- Ảnh 1.

    Tuyến metro số 2 phấn đấu đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2030

    ẢNH: MAUR

    Trong quá trình thi công các nhà ga, không thể tránh khỏi tình trạng đường cho xe lưu thông bị chiếm dụng 1 phần, dẫn đến ùn tắc giờ cao điểm. MAUR đã phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và Công an Thành phố (Phòng PC08) xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi rào chắn thi công tuyến metro số 2, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân trong quá trình triển khai dự án.

    Đơn cử, trên đoạn đường Trường Chinh từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, dải phân cách cứng dự kiến được tháo dỡ, thay thế bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động, cho phép linh hoạt điều chỉnh số làn xe theo nhu cầu lưu thông tại từng khung giờ.

    Cùng với đó, theo kế hoạch, từ tháng 11, dự án sẽ triển khai thi công các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và Depot Tham Lương. Trong đó, đoạn metro trên cao dài 846 m, cùng hơn 900 m đường tiếp cận Depot. Ga Tân Bình là nhà ga trên cao duy nhất của tuyến.

    Depot Tham Lương rộng hơn 23 ha, gồm 21 khu chức năng chính như khu đỗ tàu, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, trạm điện, tòa nhà điều hành và các công trình kỹ thuật phụ trợ. Đây là trung tâm phục vụ công tác bảo dưỡng, điều hành và vận hành đoàn tàu Metro số 2.

    Song song, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, di dời hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng đến mục tiêu đưa tuyến metro số 2 vào khai thác thương mại cuối năm 2030.

    Tin liên quan

    Metro TP.HCM vào giai đoạn bùng nổ

    Metro TP.HCM vào giai đoạn bùng nổ

    Trong khi tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang siết chặt tiến độ và mở rộng tầm nhìn kết nối đến tận Tây Ninh, thì ở khu vực phía đông, hàng loạt siêu dự án metro của TP.HCM cũng đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị đồng loạt khởi công vào cuối năm nay.

    Khám phá thêm chủ đề

    metro Tuyến Metro số 2 đường sắt đô thị TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận