Từ ngày 15.12, người dân cần lưu ý những gì để không bị xử phạt hành chính?

Những vi phạm có thể bị phạt hành chính đến 1 triệu đồng

Theo điều 8 Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15.12) quy định rất nhiều trường hợp nếu người dân không chú ý đều có thể bị xử phạt hành chính trong vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Tại khoản 1 điều 8, người nào nếu vi phạm những quy định dưới đây có thể bị xử phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng:

Thứ nhất, gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác.

Thứ hai, thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng.

Từ ngày 15.12, rất nhiều quy định liên quan đến đời sống hằng ngày nếu người dân không biết, dẫn đến vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính ẢNH: AI

Thứ ba, đè vật nuôi, cây trồng, hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị.

Thứ tư, vô ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ năm, vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ.

Thứ sáu, chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư.

Những vi phạm có thể bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng

Gây mất trật tự công cộng, thả diều, bóng bay, đèn trời, phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện… đều bị xem xét xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Thứ nhất, sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng.

Thứ hai, tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.

Thứ ba, để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác.

Thứ tư, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ.

Thứ năm, sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép.

Thứ sáu, cản trở, sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở chợ, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác.

Thứ bảy, đốt và thả "đèn trời".

Thứ tám, không có đủ hồ sơ, tài liệu mang theo khi khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Thứ chín, tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi người trực tiếp khai thác, sử dụng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay.

Thứ mười, tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi phương tiện bay chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay.

Ngoài ra, phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền, cũng bị xử phạt.

Những vi phạm bị phạt từ 3 - 4 triệu đồng

Đối với những hành vi như xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác; thông tin giả, không đúng sự thật; và những vi phạm liên quan đến tàu bay đều có thể bị phạt từ 3 - 4 triệu đồng. Cụ thể vi phạm như sau:

Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tổ chức, thuê, giúp sức, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm.

Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không có đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc đăng ký theo quy định.

Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không duy trì đủ điều kiện về nguồn nhân lực theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không duy trì đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, nhà xưởng, sân bãi theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không bảo đảm tiêu chuẩn an ninh, an toàn và các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật.