Từ ngày 1.7, mua bán vật phẩm ảo trong game có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

Từ ngày 1.7, người chơi game tại Việt Nam có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong trò chơi điện tử, theo quy định mới của Chính phủ.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 15.5, có hiệu lực từ 1.7, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Trong đó, Điều 101 đưa ra các mức xử phạt trực tiếp với người chơi trò chơi điện tử.

Người chơi game có thể bị xử phạt trong những trường hợp nào

Theo quy định, người chơi có hành vi mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong trò chơi điện tử sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Đây là một trong những mức xử phạt cao nhất áp dụng trực tiếp với nhóm đối tượng là người chơi trong điều khoản này.

Hoạt động mua bán vật phẩm ảo giữa người chơi nằm trong nhóm hành vi bị xử phạt theo nghị định mới ẢNH: KHẢI MINH

Ngoài hành vi liên quan giao dịch vật phẩm ảo, nghị định cũng quy định cảnh cáo với người chơi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi tham gia trò chơi điện tử G1. Người không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cùng mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng, người lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng thuộc diện bị xử lý.

Điểm cần lưu ý là các quy định này áp dụng với người chơi, không phải nhóm nghĩa vụ dành cho doanh nghiệp phát hành hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Điều này cho thấy nghị định mới không chỉ siết trách nhiệm của đơn vị vận hành game mà còn bổ sung chế tài cụ thể với hành vi của người dùng.

Hoạt động mua bán vật phẩm, tài nguyên hoặc điểm thưởng trong game từ lâu đã xuất hiện trên nhiều nhóm trao đổi giữa người chơi, đặc biệt với các tựa game có hệ thống vật phẩm giá trị cao hoặc cơ chế tích lũy tài nguyên. Với quy định mới, những giao dịch thuộc nhóm hành vi bị cấm theo nghị định có thể trở thành căn cứ để xử phạt hành chính từ tháng 7.