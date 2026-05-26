Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Từ ngày 1.7, mua bán vật phẩm ảo trong game có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

Khải Minh
Khải Minh
26/05/2026 09:09 GMT+7

Giao dịch vật phẩm ảo trong game, vốn phổ biến trong cộng đồng game thủ, có thể bị xử phạt từ tháng 7 theo quy định mới của Chính phủ.

Từ ngày 1.7, người chơi game tại Việt Nam có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong trò chơi điện tử, theo quy định mới của Chính phủ.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 15.5, có hiệu lực từ 1.7, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Trong đó, Điều 101 đưa ra các mức xử phạt trực tiếp với người chơi trò chơi điện tử.

Người chơi game có thể bị xử phạt trong những trường hợp nào

Theo quy định, người chơi có hành vi mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong trò chơi điện tử sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Đây là một trong những mức xử phạt cao nhất áp dụng trực tiếp với nhóm đối tượng là người chơi trong điều khoản này.

Từ 1.7, mua bán vật phẩm ảo trong game có thể bị phạt đến 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Hoạt động mua bán vật phẩm ảo giữa người chơi nằm trong nhóm hành vi bị xử phạt theo nghị định mới

ẢNH: KHẢI MINH

Ngoài hành vi liên quan giao dịch vật phẩm ảo, nghị định cũng quy định cảnh cáo với người chơi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi tham gia trò chơi điện tử G1. Người không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cùng mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng, người lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng thuộc diện bị xử lý.

Điểm cần lưu ý là các quy định này áp dụng với người chơi, không phải nhóm nghĩa vụ dành cho doanh nghiệp phát hành hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Điều này cho thấy nghị định mới không chỉ siết trách nhiệm của đơn vị vận hành game mà còn bổ sung chế tài cụ thể với hành vi của người dùng.

Hoạt động mua bán vật phẩm, tài nguyên hoặc điểm thưởng trong game từ lâu đã xuất hiện trên nhiều nhóm trao đổi giữa người chơi, đặc biệt với các tựa game có hệ thống vật phẩm giá trị cao hoặc cơ chế tích lũy tài nguyên. Với quy định mới, những giao dịch thuộc nhóm hành vi bị cấm theo nghị định có thể trở thành căn cứ để xử phạt hành chính từ tháng 7.

Khám phá thêm chủ đề

mua bán vật phẩm ảo game thủ người dùng Trò chơi điện tử Game online
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận