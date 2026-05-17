Từ ngày 18.5, tăng mức phạt ngoại tình cao nhất 10 triệu đồng

Phan Thương
17/05/2026 11:21 GMT+7

Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, các hành vi ngoại tình bị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính từ 5 - 10 triệu đồng.

Từ ngày 18.5.2026, Nghị định 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 82/2020/NĐ-CP. Một trong những điểm đáng chú ý là tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình.

Từ ngày 18.5, hành vi ngoại tình sẽ bị tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính

Theo khoản 1 điều 62 Nghị định 109/2026/NĐ-CP, người có hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Trong đó, các hành vi được xem là ngoại tình gồm:

  • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác;
  • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
  • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
  • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Hiện hành, tại khoản 1 điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, các hành vi ngoại tình nêu trên chỉ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. 

Như vậy, mức phạt mới đối với hành vi ngoại tình đã tăng gấp đôi, nâng mức tối đa từ 5 - 10 triệu đồng, đồng thời tăng cả mức tối thiểu từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm khác liên quan đến kết hôn, ly hôn như cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn cũng được áp dụng cùng mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng theo quy định mới, thay vì mức 3 - 5 triệu đồng như trước đây.

Ngoài ra, Nghị định 109/2026/NĐ-CP sẽ có những thay đổi về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Vợ chồng lập cam kết 'nếu ngoại tình ra đi tay trắng' liệu có đúng?

Theo luật sư, dù bản cam kết được vợ chồng lập tự nguyện, cùng ký, nhưng gần như không có giá trị pháp lý.

