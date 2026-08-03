Từ ngựa vàng đến bóng vàng: Vikki Digital Bank lan tỏa mùa tiết kiệm sinh lời

Điểm nhấn của buổi lễ là khoảnh khắc ông Lê Ngọc XXXXX, khách hàng giao dịch tại Chi nhánh TP.Huế, chính thức nhận giải đặc biệt Ngựa vàng ký trị giá 10 lượng SJC. Đây là giải thưởng cao nhất của chương trình, cùng với hàng triệu mã số dự thưởng được phát hành và hàng trăm giải thưởng được trao đến khách hàng trên toàn quốc.

Vikki Digital Bank trao giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC cho gia đình khách hàng Lê Ngọc XXXXX, đến từ Vikki Digital Bank Chi Nhánh TP.Huế

Ông Lê Ngọc XXXXX cho biết: "Tôi thực sự rất xúc động và hạnh phúc khi trở thành chủ nhân giải đặc biệt của chương trình. Đó là một niềm vui rất lớn, người đầu tiên tôi chia sẻ niềm vui này chính là vợ tôi. Đặc biệt, khi Vikki Digital Bank tổ chức lễ trao giải, cũng chính là ngày sinh nhật của vợ tôi, niềm vui dường như được nhân lên gấp đôi. Với gia đình tôi, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt và khó quên. Điều khiến tôi tin tưởng lựa chọn Vikki Digital Bank trước hết là uy tín của ngân hàng, từ đội ngũ quản lý đến các nhân viên đều rất tận tình, vui vẻ và hòa nhã trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Theo tôi, lãi suất giữa các ngân hàng có thể chênh lệch đôi chút, nhưng điều quan trọng hơn là sự tận tâm, cách phục vụ và cảm giác an tâm mà Vikki Digital Bank mang lại cho khách hàng".

Vikki Digital Bank trao giải nhất 1 lượng SJC cho khách hàng

Ông Bùi Duy XXXXX – Khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh Gò Vấp, đạt giải nhất cho biết: "Khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng giải, tôi thực sự bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình sẽ là người may mắn. Gửi tiết kiệm với lãi suất tốt, lại còn nhận được giải thưởng giá trị là niềm vui rất lớn đối với tôi. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm, sử dụng các dịch vụ của Vikki và đồng hành với chương trình "Tiết kiệm Vikki – Trúng bóng vàng ký". Biết đâu may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười".

Vikki Digital Bank trao giải nhì 5 chỉ SJC cho khách hàng

Ông Nguyễn Anh XXXX – Khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh Quận 1, đạt giải nhì "Tôi rất vui và bất ngờ khi được Vikki Digital Bank thông báo trúng giải. Phần thưởng này tôi muốn dành tặng mẹ như một món quà tri ân vì những hy sinh dành cho gia đình. Tôi cũng mong nhiều khách hàng sẽ lựa chọn Vikki Digital Bank bởi đây là nơi gửi tiết kiệm an toàn, lãi suất hấp dẫn và thường xuyên có những chương trình ý nghĩa dành cho khách hàng".

Vikki Digital Bank trao giải ba 2 chỉ SJC cho khách hàng

Ông Vũ Việt XXX – Khách hàng Vikki Digital Bank Phòng giao dịch Tây Hồ, đạt giải ba "Tôi thực sự vỡ òa cảm xúc khi nghe tin nhận giải thưởng, đây không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi và gia đình. Điều khiến tôi luôn lựa chọn Vikki Digital Bank là sự an toàn, minh bạch cùng phong cách phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên, tôi sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại Vikki Digial Bank".

Ông Bùi Minh Hải - Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Vikki Digital Bank phát biểu tại Lễ trao giải cuối kỳ “Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký”

Sau thời gian triển khai, chương trình "Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký" đã ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ với hơn 30 triệu mã số dự thưởng được phát hành, thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm. Hàng trăm giải thưởng cùng hàng nghìn quà tặng đã được trao trong suốt chương trình, góp phần tạo nên một mùa tiết kiệm sôi động, uy tín và giàu cảm xúc.

Từ ngựa vàng đến bóng vàng: Vikki Digital Bank lan tỏa mùa tiết kiệm sinh lời, trúng lớn

Vikki Digital Bank chính thức khai cuộc chương trình "Tiết kiệm Vikki – Trúng bóng vàng ký", chào đón mùa bóng đá sôi động với tinh thần chiến thắng, đoàn kết và bứt phá. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31.10.2026. Với số tiền gửi chỉ từ 20 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình dễ dàng trên App Vikki Digital Bank hoặc tại 212 điểm hẹn tài chính trên toàn quốc. Không chỉ an tâm tích lũy và sinh lời hiệu quả, khách hàng còn có cơ hội sở hữu giải đặc biệt bóng vàng ký trị giá 10 lượng SJC 999.9 cùng hàng trăm nghìn giải thưởng được trao trong suốt chương trình.

Đặc biệt, chương trình "Tiết kiệm Vikki – Trúng bóng vàng Ký" còn đánh dấu cột mốc Vikki Digital Bank trở thành Ngân hàng chính thức của ASEAN Championship 2026. Đây là bước tiến thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn của khu vực, đồng thời lan tỏa cảm hứng tích lũy, bứt phá và chinh phục những mục tiêu tài chính của mỗi khách hàng.