Từ những chuyến phà qua sông đến những nhịp cầu vươn xa

Trong ký ức của nhiều thế hệ người dân miền Tây, những chuyến phà từng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Những dòng sông Tiền, sông Hậu vừa mang lại phù sa, nguồn sống, vừa là những "khoảng ngắt" trên hành trình giao thương. Qua sông thì phải lụy đò, người, xe và hàng hóa cứ thế nối đuôi nhau chờ đợi.

Năm 2000, sự "xuất hiện" của cầu Mỹ Thuận 1 bắc qua sông Tiền đã tạo nên bước ngoặt lịch sử. Được xây dựng với nguồn vốn viện trợ của chính phủ Australia, Mỹ Thuận 1 là cây cầu dây văng quy mô lớn đầu tiên bắc qua sông Tiền. Không chỉ giải quyết một "điểm nghẽn" giao thông quan trọng, công trình còn mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận, học hỏi và từng bước làm chủ những công nghệ xây dựng cầu hiện đại.

Cầu Mỹ Thuận ẢNH: M.T

Sau Mỹ Thuận 1, khi kinh tế vùng ĐBSCL tăng trưởng, lưu lượng phương tiện gia tăng và nhu cầu liên kết vùng trở nên cấp thiết, cầu Cần Thơ, hoàn thành năm 2010, tiếp tục tạo nên dấu ấn đặc biệt khi vượt sông Hậu, kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ và mở rộng cửa ngõ giao thông cho toàn vùng Tây Nam bộ. Rồi cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, hoàn thành năm 2018 - 2019 và Rạch Miễu 2, hoàn thành năm 2025, không đơn thuần thay thế các bến phà xưa, mà đã kiến tạo nên các hành lang giao thông mới, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đánh thức tiềm năng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của cả vùng. Những dòng xe hối hả nối đuôi nhau trên những cây cầu vươn cao đã trở thành hình ảnh quen thuộc của một vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Những cây cầu ấy không chỉ nối liền hai bờ sông, mà còn nối liền quá khứ với tương lai, nối tri thức với công nghệ, và nối ước vọng của lòng người với một không gian phát triển rộng mở.

Cầu Rạch Miễu 2 ẢNH: M.T

Qua mỗi công trình cầu, trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý của ngành xây dựng Việt Nam càng được nâng cao. Từ chỗ tiếp nhận, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, các kỹ sư Việt Nam đã tự tin làm chủ thiết kế, thi công và quản lý những dự án quy mô lớn. Những bài toán khó của công trình trước trở thành nền tảng, kinh nghiệm quý báu cho công trình sau. Trong hành trình ấy, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, một trong những đơn vị hàng đầu về quản lý dự án của Bộ Xây dựng khu vực Nam bộ cùng bao thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã miệt mài đặt dấu ấn trên từng công trình, nối mạch ngầm trưởng thành hiện rõ: công nghệ cao hơn, quy mô lớn hơn và khát vọng vươn xa hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại những công trình cầu biểu tượng của miền Tây, nhiều đơn vị thiết kế, thi công, giám sát... đang tiếp tục đi xây dựng những công trình cầu có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn trên mọi miền của Tổ quốc.

Cùng với nhịp vươn mình lịch sử của dân tộc, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, bằng những nhịp cầu ngày càng hiện đại, giữ trọn niềm tin và định hình tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.