Từ những trải nghiệm 'đau đớn' ở đội tuyển: U.23 Việt Nam, thép đã tôi thế đấy

Nỗi lo lớn nhất của U.23 Việt Nam trước thềm giải U.23 châu Á 2024, bên cạnh đối thủ mạnh, còn là khoảng trống kinh nghiệm của các cầu thủ. Phần lớn lực lượng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt ngồi dự bị tại các đội bóng V-League, hoặc đang chơi ở giải hạng nhất với chất lượng trận đấu, trình độ chuyên môn không cao.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 1 năm ngắn ngủi tại Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã mở ra tia sáng cho bóng đá trẻ. Chiến lược gia người Pháp sử dụng phương pháp huấn luyện kiểu "cài răng lược", sắp xếp đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam tập luyện, sinh hoạt chung.

U.23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết châu Á MINH TÚ

Trên sân, 60 cầu thủ sẽ sử dụng chung một giáo án tập luyện, được huấn luyện với cùng một triết lý, đánh giá trên cùng một thang đo. "Đội tuyển Việt Nam hay U.23 đều nằm trong kế hoạch tổng thể nhắm tới World Cup, ranh giới giữa hai đội chỉ tồn tại trên giấy tờ", ông Troussier từng khẳng định.

Dù thành tích đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua là kém ấn tượng, nhưng với các cầu thủ trẻ, việc được tập luyện cùng đàn anh mang tới cú hích tinh thần lớn. "Chúng tôi tập luyện chung, được lắng nghe các anh chia sẻ và học hỏi được rất nhiều", một thành viên U.23 Việt Nam cho biết.

Phương pháp trộn lẫn hai đội tuyển của ông Troussier cũng mở ra cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam cho rất nhiều cầu thủ trẻ, nổi bật trong số này có Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Thái Sơn. Cả ba cầu thủ nói trên đã chơi trên 8 trận cho đội tuyển Việt Nam trong 1 năm qua, được cố định vị trí chính thức tại Asian Cup 2023 và 4 trận đầu vòng loại World Cup 2026.

Việc được chạm trán những đội tuyển hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Iraq (2 trận), hay chơi những trận dưới áp lực ngàn cân trước Indonesia, Philippines là vốn quý để cầu thủ trưởng thành.

HLV Troussier đã chăm bẵm lứa U.23 Việt Nam MINH TÚ

Với những cầu thủ không được ra sân thường xuyên tại CLB, hay phải chơi bóng ở những môi trường thiếu lý tưởng, những va đập trước đối thủ mạnh (dù là trải nghiệm vui hay buồn) đều góp phần bồi đắp bản lĩnh.

Đồng thời, cuộc cạnh tranh vị trí tại U.23 Việt Nam vẫn rất cởi mở. Chuyến tập huấn tại Tajikistan vào giữa tháng 3 vừa qua đã mở ra cơ hội thể hiện mình cho rất nhiều sao trẻ trải dài các tuyến. Nhờ chia thành hai đội, một đội do ông Troussier quản lý để thi đấu vòng loại U.23 châu Á, đội còn lại do ông Hoàng Anh Tuấn huấn luyện tại giải U.23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19, U.23 Việt Nam cũng đang có lực lượng dày, với mức độ sẵn sàng cao do được chuẩn bị chuyên môn trước đó 1 năm.

Dàn cầu thủ này, cộng với những cái tên đã "trày da" ở đội tuyển Việt Nam, sẽ tạo nên lực lượng U.23 Việt Nam đáng chờ đợi. Bên cạnh Tuấn Tài, Minh Trọng hay Thái Sơn, cả Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Việt... đều rất tiềm năng.

6 năm trước, bóng đá Việt Nam từng xuống dốc, để rồi trở lại nhờ chiến quả ở giải U.23 châu Á. Lần này thì sao?