Từ phục vụ đến phụng sự: Hành trình lặng lẽ góp phần chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu người Việt Nam

Với Long Châu, đây không chỉ là dấu mốc phát triển, mà còn là minh chứng đáng tin cậy cho hành trình kiên tâm phụng sự sức khỏe cộng đồng bằng dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn.

Từ 33 triệu người đến niềm tin vì Việt Nam khỏe mạnh

Trên mảnh đất hình chữ S, dù ở đâu, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều chung một ước mong: sống khỏe - sống hạnh phúc. Với tinh thần phụng sự, Long Châu từng bước đi sâu vào các ngõ phố, thôn xóm, bản làng để chân thành lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng về chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu người Việt. Những niềm trăn trở đó chính là động lực để Long Châu cải tiến từng ngày, nỗ lực mở rộng mạng lưới "gần dân, sát dân", đưa dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn đến gần hơn hàng triệu gia đình. Giờ đây, hệ thống nhà thuốc Long Châu đang trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người Việt, tương đương ⅓ dân số Việt Nam, là "quả ngọt" hạnh phúc trên hành trình kiên tâm vì sức khỏe cộng đồng.

Dược sĩ Long Châu tri ân 33 triệu khách hàng - 33 triệu niềm tin yêu

Dù ở đồng bằng hay miền núi cao, đất liền hay hải đảo, thành thị hay nông thôn, người dân đều dễ dàng tiếp cận nguồn thuốc, thuốc kê đơn từ bệnh viện và thực phẩm chức năng chính hãng với mức giá hợp lý, minh bạch nguồn gốc ngay gần nhà. Không chỉ gửi trao thuốc tốt đến tận tay khách hàng, đội ngũ dược sĩ Long Châu còn tư vấn tận tình về cách sử dụng thuốc đúng - đủ liều - đúng chỉ định, cung cấp các thông tin giúp người dân hiểu rõ hơn về các biến chứng khó lường cũng như cách chủ động phòng bệnh. Nhiều khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính… đã xem Long Châu như chính người thân và người bạn đồng hành về sức khỏe.

Long Châu đồng hành gia đình Việt Nam trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động

Long Châu còn đẩy mạnh hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, tận tâm mang đến cho người Việt cơ hội chăm sóc và dự phòng sức khỏe với sản phẩm chất lượng, thuốc hiếm và vắc xin thế hệ mới. Đáng chú ý, gần đây hệ thống đã đồng hành tập đoàn dược phẩm Đan Mạch ra mắt bộ đôi giải pháp tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận. Hiện người dân dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ mới trong chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh mạn tính thông qua chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Người dân dễ dàng tra cứu nguồn gốc dược phẩm tại nhà thuốc và ngay trên ứng dụng Long Châu

Đại diện Long Châu bày tỏ: "Từ Bắc vào Nam, 33 triệu khách hàng và gia đình, đã lựa chọn trao gửi niềm tin ở hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu mỗi khi cần tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho bản thân hay gia đình. Niềm tin yêu từ khách hàng là động lực để hệ thống tiếp tục mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình với sứ mệnh "vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân ở mọi vùng miền, mọi lứa tuổi".

Hành trình phụng sự cộng đồng không ngơi nghỉ, vì sức khỏe triệu gia đình Việt

Kiên định với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Việt Nam, thông qua nhiều hoạt động cộng đồng nhân văn, Long Châu không ngừng nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở những nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình "Long Châu sẻ chia" đã đi qua nhiều tỉnh thành phố dọc 3 miền Bắc - Trung - Nam, hỗ trợ y tế kịp thời cho hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thôn quê, hải đảo xa xôi, vùng sâu, vùng xa, miền núi nơi có địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Trong quá trình đó, hệ thống hợp lực cùng chính quyền địa phương, bệnh viện và các cơ quan y tế tổ chức nhiều hoạt động khám sức khỏe tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền đất nước.

Chương trình "Long Châu sẻ chia" tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân

Tiếp tục hành trình vì sức khỏe cộng đồng, cuối tháng 11, "Long Châu sẻ chia" đã đưa yêu thương đến Bắc Ninh với sự đồng hành của giọng ca "Bắc Bling" Hòa Minzy. Thông qua khám, tư vấn sức khỏe và trao thuốc miễn phí, chương trình đã lan tỏa các kiến thức y khoa bổ ích về bệnh học, góp phần nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân và gia đình.

Ca sĩ Hòa Minzy cùng Long Châu gửi trao các phần quà sức khỏe đến người dân Bắc Ninh

Cùng với đó, để tri ân dấu mốc đặc biệt, Long Châu đã thực hiện dự án tôn vinh sắc màu dân tộc Việt Nam. Các dược sĩ Long Châu rạng rỡ trong trang phục các dân tộc ở Việt Nam, cùng gửi trao thông điệp yêu thương và niềm tự hào phụng sự cộng đồng: Đội ngũ dược sĩ dù ở miền ngược hay miền xuôi, trong hoàn cảnh nào vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc sức khỏe người dân, kiên tâm vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Long Châu không ngừng nỗ lực nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đem đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa cho gia đình Việt

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành, Long Châu ngày càng phát huy vai trò góp phần là một trong những "cánh tay nối dài" của ngành y tế, đưa tiến bộ khoa học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng chung tay nâng cao sức khỏe hàng chục triệu người Việt. Từ đó, Long Châu thắt chặt cam kết xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững hơn, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.