Từ quản lý sẹo đến một chu trình lành thương: Rejuvaskin Việt Nam tại HALMeS 2026

Trong chăm sóc sẹo, phần lớn sự chú ý thường tập trung vào giai đoạn cuối - khi sẹo đã hình thành và trở thành mối bận tâm thẩm mỹ của người bệnh. Thực tế cho thấy, một kết quả sẹo tối ưu lại được quyết định từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu tiên vết thương bắt đầu lành. Đây cũng chính là góc nhìn được đặt ra tại Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 3 về Ứng dụng Laser, Ánh sáng và Y học Tái tạo trong Liên ngành (HALMeS 2026), tổ chức ngày 2.8.2026 tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM.

Là đơn vị tài trợ tại hội nghị, Rejuvaskin Việt Nam tham gia với định hướng rõ ràng: Việc quản lý sẹo không chỉ dừng lại ở xử lý kết quả cuối cùng, mà là một phần trong quá trình đồng hành lâu dài cùng chuyên gia da liễu thẩm mỹ. Định hướng này được xây dựng trên nền tảng khoa học được cập nhật liên tục, gắn liền với thực tiễn lâm sàng.

Nội dung này được thể hiện rõ qua các báo cáo chuyên đề tại phiên khoa học đồng thời của hội nghị với chủ đề "Ứng dụng laser, ánh sáng và y học tái tạo trong điều trị sẹo và lành thương". Phiên báo cáo quy tụ nhiều nội dung đáng chú ý như "Kết hợp các loại laser trong điều trị sẹo mụn" và "Tối ưu hóa hiệu quả điều trị sẹo lõm bằng laser Fractional CO2 kết hợp Mesotherapy". Bên cạnh đó, phiên toàn thể của hội nghị cũng dành riêng một báo cáo về "Plasma khí quyển lạnh - Phương pháp hỗ trợ điều trị lành vết thương". Những nội dung này phản ánh xu hướng rõ nét: cách tiếp cận lành thương và sẹo ngày càng đi sâu vào cơ chế sinh học, thay vì chỉ can thiệp ở bề mặt.

Báo cáo về plasma khí quyển lạnh do PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh trình bày là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị. Nhiều chuyên gia tham dự bày tỏ sự quan tâm trước ứng dụng của công nghệ này trong hỗ trợ lành vết thương - một hướng tiếp cận còn khá mới trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Phần trình bày giới thiệu cơ chế tác động của plasma lạnh ở cấp độ tế bào, đồng thời mở ra khả năng ứng dụng công nghệ này bên cạnh các phương pháp lành thương truyền thống. Giới chuyên môn đánh giá đây là một hướng đi đáng theo dõi trong thời gian tới. Ngay sau phần trình bày, khu vực hội trường ghi nhận nhiều câu hỏi và trao đổi sôi nổi, tập trung vào cơ chế hoạt động của plasma lạnh cũng như khả năng phối hợp công nghệ này với các phương pháp điều trị hiện có. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm thực chất của cộng đồng chuyên môn đối với hướng nghiên cứu này.

Một vết sẹo đẹp không chỉ được quyết định ở giai đoạn cuối. Nhìn từ những nội dung khoa học được chia sẻ tại hội nghị, quá trình hình thành sẹo là một chuỗi liên tục: bắt đầu từ việc hỗ trợ lành thương ngay từ những ngày đầu, tiếp đến giai đoạn hỗ trợ ngừa sẹo sớm, và cuối cùng mới đến giai đoạn quản lý sẹo đã hình thành. Khi các giai đoạn này bị tách rời, kết quả chăm sóc thường khó đạt được sự đồng bộ và tối ưu.

Chính vì vậy, tại HALMeS 2026, gian hàng của Mai Hân Group không giới thiệu một sản phẩm đơn lẻ. Thay vào đó là một tầm nhìn xuyên suốt: đồng hành cùng làn da qua trọn vẹn hành trình lành thương - từ những ngày đầu vết thương hình thành, qua giai đoạn ngừa sẹo sớm, đến quản lý sẹo đã hình thành và tiếp tục với chăm sóc da đồng hành lâu dài. Tầm nhìn này được Mai Hân Group hiện thực hóa thông qua các thương hiệu trực thuộc: Rejuvaskin (Plasma Gold, Hemaheal Gel) và Trioderma. Mỗi thương hiệu phụ trách một chặng trong cùng một hành trình, nhưng tất cả cùng chia sẻ một triết lý chung: chăm sóc da không nên bị chia cắt thành từng giai đoạn rời rạc, mà cần được nhìn nhận như một quá trình liên tục, có tính kế thừa.

Tại gian hàng của Mai Hân Group và Rejuvaskin, không khí diễn ra sôi động nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp đặc trưng của một hội nghị khoa học. Các khách mời liên tục dừng chân để tìm hiểu về chuỗi giải pháp đồng hành từ giai đoạn lành thương đến quản lý sẹo, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên môn về cơ chế và cách ứng dụng trong thực hành lâm sàng.

Khu vực trưng bày được bố trí khoa học, thể hiện rõ từng chặng của hành trình chăm sóc, thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia. Những cuộc trò chuyện chuyên sâu xen kẽ với không khí thân thiện, tạo nên một không gian trao đổi thực chất, nơi kiến thức khoa học và trải nghiệm thực tiễn được kết nối một cách tự nhiên.

Mai Hân Group xin gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Quân y 175 đã tạo ra một không gian trao đổi chuyên môn ý nghĩa cho cộng đồng bác sĩ da liễu - thẩm mỹ. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị đồng hành cùng nhìn lại quá trình phát triển các giải pháp dưới góc độ khoa học, góp phần thúc đẩy những tiếp cận toàn diện hơn trong chăm sóc lành thương và quản lý sẹo.