Từ quán trà sữa ‘nhà làm’ đến danh hiệu quán quân đồ uống toàn quốc

Với anh Nguyễn Văn Nhật, chủ thương hiệu, danh hiệu này không chỉ là một cột mốc đáng nhớ, mà còn ghi nhận hành trình nhiều năm bền bỉ xây dựng và phát triển quán.

Khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ ở Đà Nẵng

Hiện có 3 cơ sở tại Đà Nẵng, nhưng ít ai biết rằng người đứng sau Ú Milk Tea vốn không xuất thân từ ngành F&B. Trước khi cùng vợ mở quán trà sữa, anh Nguyễn Văn Nhật từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc kinh doanh ban đầu xuất phát từ mong muốn hỗ trợ gia đình, nhưng càng gắn bó với quán, anh càng tìm thấy niềm yêu thích và quyết định theo đuổi hành trình này lâu dài.

Anh Nguyễn Văn Nhật, chủ thương hiệu Ú Milk Tea - Trà sữa trân châu phô mai nhà làm

Những ngày đầu, quán chỉ là một cửa hàng rộng khoảng 15 - 20 m² với số vốn hạn chế. Thiếu máy móc và thiết bị, nhiều công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu đến làm topping đều phải thực hiện bằng tay để tiết kiệm chi phí. Sau những ngày đầu chật vật, quán dần được nhiều khách hàng biết đến qua các bài đánh giá tích cực, trước khi tiếp tục đối mặt với giai đoạn đầy khó khăn của đại dịch Covid-19.

Những món topping chất lượng, đặc biệt viên phô mai được làm thủ công là một trong những đặc trưng của Ú Milk Tea

Sau dịch, khi thị trường dần phục hồi, Ú Milk Tea từng bước lấy lại đà tăng trưởng và tiếp tục tập trung hoàn thiện sản phẩm. Trà sữa trân châu phô mai "nhà làm", với phần topping được chế biến thủ công tại quán, dần trở thành một trong những món được nhiều khách hàng yêu thích.

Không chỉ đầu tư cho sản phẩm, quán cũng liên tục điều chỉnh quy trình vận hành để phù hợp với mô hình giao đồ ăn. Trước đây, khu vực pha chế của quán được bố trí chủ yếu theo diện tích sẵn có nên trong những khung giờ cao điểm, nhân viên vẫn phải di chuyển chồng chéo để hoàn thành các công đoạn. Sau này, Ú Milk Tea đã tối ưu lại quy trình vận hành theo một luồng thao tác liền mạch, từ chuẩn bị nguyên liệu - pha chế - đóng gói - bàn giao cho tài xế. Nhờ đó, mỗi nhân viên chỉ cần phụ trách một công đoạn, giúp tốc độ xử lý đơn tăng lên rõ rệt, đồng thời hạn chế việc tài xế phải chờ lâu.

Việc liên tục tối ưu quy trình cũng giúp Ú Milk Tea duy trì khả năng xử lý đơn ngay cả trong những giai đoạn cao điểm. "Từng món nước đều được tối ưu từ khâu pha chế đến đóng gói để tài xế có thể nhận món nhanh, hạn chế ùn ứ. Ngay cả khi lượng đơn tăng rất cao, thời gian chờ của tài xế cũng không quá 10 phút", anh Nhật chia sẻ.

Quy trình pha chế và đóng gói được quán sắp xếp lại nhằm rút ngắn thời gian xử lý đơn

Lần đầu bước vào một cuộc đua quy mô toàn quốc

Khi GrabFood khởi động Giải đấu Quán Đỉnh, sân chơi quy tụ hơn 7.000 nhà hàng, quán ăn tại 18 tỉnh, thành phố - anh Nhật quyết định đăng ký tham gia. Với anh, đây là lần đầu Ú Milk Tea thử sức ở một cuộc thi có quy mô toàn quốc.

Để chuẩn bị cho từng vòng thi, quán liên tục điều chỉnh chiến thuật. Anh Nhật theo dõi kết quả hằng ngày để kịp thời thay đổi menu, lựa chọn món chủ lực và sắp xếp lại cách vận hành khi cần thiết. Khi bước vào vòng chung kết, quán bố trí thêm nhân sự, nâng công suất quầy lên gấp 2 - 3 lần, tinh gọn menu và chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho các món bán chạy để đáp ứng lượng đơn tăng cao. Cùng lúc, Ú Milk Tea liên tục cập nhật hành trình thi đấu trên fanpage, qua đó kết nối và kêu gọi sự ủng hộ từ khách hàng.

Mỗi đơn hàng tại Ú Milk Tea đều được xử lý liền mạch và bàn giao nhanh hơn cho các bác tài

Sau hơn ba tháng tranh tài cùng hàng nghìn nhà hàng, quán ăn trên toàn quốc, Ú Milk Tea giành vị trí quán quân bảng đồ uống. "Sau khi tham gia Giải đấu Quán Đỉnh, chúng tôi ghi nhận doanh thu tăng trưởng từ 130 - 150% so với giai đoạn trước đó. Điều đáng mừng hơn là lượng đơn hàng cũng ổn định hơn hẳn ở cả những khung giờ thấp điểm, giúp quán giữ vững đà tăng trưởng doanh số đều đặn qua từng tuần", anh Nhật chia sẻ.

Bên cạnh danh hiệu này, điều anh Nhật trân trọng sau cuộc thi là việc một thương hiệu địa phương như Ú Milk Tea có thêm cơ hội xuất hiện trước lượng người dùng lớn hơn. Việc tham gia sân chơi quy tụ hàng nghìn nhà hàng, quán ăn trên cả nước cũng giúp quán kết nối với cộng đồng đối tác và những người kinh doanh cùng ngành ở nhiều địa phương.

Tham gia Giải đấu Quán Đỉnh giúp quán có cơ hội tiếp cận thêm tới người dùng toàn quốc

Bên cạnh cơ hội tăng nhận diện, cuộc thi cũng giúp anh Nhật quan sát cách các thương hiệu khác xây dựng hình ảnh, tổ chức vận hành và duy trì chất lượng sản phẩm trong quá trình giao món để áp dụng ngay vào mô hình của mình. "Cuộc thi là cơ hội để mình học hỏi từ các thương hiệu bạn về cách xây dựng thương hiệu, quy trình đóng gói và giữ chất lượng món tốt nhất khi đến tay khách hàng. Đơn cử như quán đã áp dụng cách đóng gói mới: dùng seal niêm phong chống tràn, hay đổi sang loại ly tăng tính thẩm mỹ hơn", anh nói.

Từ một thương hiệu địa phương, Ú Milk Tea có cơ hội bước ra một sân chơi quy mô toàn quốc, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và học hỏi từ những thương hiệu khác. Với anh Nhật, đó cũng là giá trị lớn nhất mà Giải đấu Quán Đỉnh mang lại - không chỉ tạo thêm đơn hàng, mà còn mở ra cơ hội để những quán nhỏ được tăng nhận diện và tiếp tục phát triển.