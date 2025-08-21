Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Dù 20 giờ mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhưng từ trưa, người dân đã ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, các các đường phố khác, lựa chỗ đẹp chờ đón, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh.

Không khí sôi động trước giờ tổng hợp luyện diễu binh tại quảng trường Ba Đình

Lúc 16 giờ, trời đổ mưa, song không ảnh hưởng đến sự háo hức của người dân. Nhiều người che ô, mặc áo mưa chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.