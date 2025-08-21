Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi
Video Thời sự

Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Đình Huy - Phan Hậu
21/08/2025 19:51 GMT+7

Không khí trước giờ tổng hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình tối 21.8 trở nên nhộn nhịp từ rất sớm, khi người dân kiên nhẫn chờ đợi dù thời tiết không thuận lợi.

Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Từ quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Dù 20 giờ mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhưng từ trưa, người dân đã ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, các các đường phố khác, lựa chỗ đẹp chờ đón, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh.

Không khí sôi động trước giờ tổng hợp luyện diễu binh tại quảng trường Ba Đình

Lúc 16 giờ, trời đổ mưa, song không ảnh hưởng đến sự háo hức của người dân. Nhiều người che ô, mặc áo mưa chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 1.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 2.

Trước giờ diễn ra sự kiện, người dân ngồi xếp hàng ở quảng trường Ba Đình chờ đợi được nhìn thấy đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

ẢNH: PHAN TUYẾN

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh A80 Quốc khánh 2.9 diễu bình 2.9 tổng hợp luyện Quảng trường ba đình hà nội diễu binh hà nội chờ xem diễu binh
