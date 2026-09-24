Từ quầy giao dịch đến bàn cà phê, ngành điện Lâm Đồng chủ động nghe dân nói

Một sáng trung tuần tháng 9.2026, tại một quán cà phê ở khu đô thị phố biển Rạng Đông (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), những chiếc bàn quen thuộc trở thành nơi diễn ra một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Khi chuyện điện được nói bên ly cà phê

Không hội trường, không bục phát biểu, cũng không những hàng ghế được sắp đặt theo nghi thức, quanh bàn cà phê là lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đại diện các đoàn thể, tổ trưởng 12 tổ dân phố, người dân và lãnh đạo, cán bộ Điện lực Phan Thiết (Công ty Điện lực Lâm Đồng).

Đây là chương trình "Cà phê sáng cùng Nhân dân" do Điện lực Phan Thiết phối hợp UBND phường Phú Thủy tổ chức. Cách gặp gỡ khá mới này đưa ngành điện ra khỏi không gian quen thuộc của các quầy giao dịch để đến gần hơn với nơi người dân sinh sống. Những vấn đề thường được phản ánh qua văn bản, điện thoại hay tổng đài nay được đưa ra bàn luận trực tiếp, ngay tại khu dân cư.

Đại diện Điện lực Phan Thiết trao đổi tại chương trình “Cà phê sáng cùng Nhân dân” ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Ở đó, người dân không chỉ là người sử dụng điện mà được tiếp cận như những "khách hàng" cần được lắng nghe, giải đáp và đồng hành.

Từ những sợi cáp chằng chịt đến câu chuyện an toàn

Một trong những vấn đề được người dân Phú Thủy phản ánh là tình trạng dây, cáp viễn thông chằng chịt trên các tuyến đường. Nhiều tuyến cáp không còn sử dụng vẫn tồn tại trên cột điện, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cột điện vốn phục vụ hệ thống điện nay đồng thời phải "gánh" thêm nhiều loại cáp thông tin. Trong khi đó, việc chỉnh trang, bó gọn, tháo dỡ cáp không sử dụng chưa phải lúc nào cũng được thực hiện đồng bộ.

Nhiều ý kiến phát biểu trong cuộc gặp trực tiếp với chính quyền địa phương và ngành điện ẢNH: L.V

Từ góc nhìn của người dân, đó là câu chuyện về cảnh quan và an toàn ngay trước cửa nhà. Với chính quyền, đây là vấn đề quản lý đô thị. Còn với ngành điện, đó là yêu cầu bảo đảm an toàn vận hành lưới điện. Ba góc nhìn gặp nhau trong một cuộc trò chuyện tưởng như rất đời thường.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết, cho rằng việc trực tiếp lắng nghe tại cơ sở giúp ngành điện sớm nhận diện những bất cập trên địa bàn để phối hợp xử lý, qua đó bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. "Trong quản lý đô thị, việc phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập nhỏ chính là chìa khóa bảo vệ an toàn và niềm tin của khách hàng", ông Hiệp nói.

Không chỉ nghe, mà phải hành động sau cuộc gặp

Theo ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, chương trình tạo thêm một kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, ngành điện và người dân. Qua đó, từng vấn đề được xác định rõ trách nhiệm, nội dung nào thuộc thẩm quyền thì kiểm tra, xử lý; những vấn đề liên quan đến các đơn vị viễn thông được địa phương tổng hợp để phối hợp giải quyết.

Bên cạnh đối thoại, Điện lực Phan Thiết cũng tuyên truyền về an toàn điện, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng EVN CSKH, thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tiếp cận các dịch vụ điện trên nền tảng số.

Chuyển đổi số đang giúp các dịch vụ điện trở nên thuận tiện hơn, nhưng những cuộc gặp trực tiếp vẫn có một giá trị khác: Giúp ngành điện nhìn thấy những vấn đề không phải lúc nào cũng xuất hiện trên hệ thống dữ liệu hay qua một cuộc gọi đến tổng đài.

Đại diện Điện lực Phan Thiết trao đổi với người dân về các vấn đề liên quan đến điện và lưới điện trên địa bàn ẢNH: L.V

"Cà phê sáng cùng Nhân dân" vì thế không đơn thuần là một buổi gặp mặt cộng đồng. Đây là cách ngành điện thử thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng: Không chỉ chờ người dân tìm đến khi có sự cố, mà chủ động đến nơi họ sinh sống để nghe, trao đổi và cùng tìm cách giải quyết.

Tinh thần "Gắn kết - Lắng nghe - Chia sẻ - Hành động" được đặt vào những việc cụ thể: phản ánh được ghi nhận, vấn đề được kiểm tra, tồn tại được phối hợp xử lý và người dân có câu trả lời. Từ quầy giao dịch đến bàn cà phê, khoảng cách giữa ngành điện và khách hàng được rút ngắn bằng một cách rất giản dị - ngồi lại với nhau và nói về những chuyện điện trong đời sống hằng ngày.

Bởi với một đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu, sự hài lòng của khách hàng không chỉ đến từ việc có điện để sử dụng, mà còn từ cảm giác khi có vấn đề, tiếng nói của mình được lắng nghe và được trả lời bằng hành động.