Từ quầy pha chế đến giảng đường RMIT

Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, 18 tuổi Thọ trúng tuyển vào một trường đại học trong nước. Thay vì bước vào giảng đường, anh phải tạm gác lại chuyện học hành để gánh vác khó khăn tài chính cùng gia đình. Chín năm sau, giấc mơ học đại học của Thọ đã trở lại đúng quỹ đạo.

Là một trong những sinh viên nhận Học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam, Thọ sẽ theo học chương trình Cử nhân Quản trị du lịch và khách sạn sau khi hoàn thành các khóa tiếng Anh.

Nguyễn Xuân Thọ nhận học bổng bên gia đình và đại diện KOTO, nơi anh gắn bó nhiều năm ẢNH: RMIT

Với chàng trai 27 tuổi đang làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn, học bổng không đơn thuần mở ra cánh cửa đến với giáo dục đại học. Đó là thành quả của nhiều năm kiên trì, nỗ lực không ngừng và quyết tâm kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Sức mạnh được tôi luyện từ nghịch cảnh

Sau khi ba mẹ ly hôn, hoàn cảnh gia đình Thọ ngày càng chật vật. Căn nhà đang ở phải bán đi, mẹ anh một mình tần tảo nuôi hai con trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Có những giai đoạn tuổi thơ, Thọ sống cùng cô để mẹ có thể toàn tâm toàn ý kiếm tiền lo cho gia đình.

Những khó khăn thuở nhỏ đã bồi đắp sự kiên cường, dạy anh tinh thần trách nhiệm và giá trị của làm việc chăm chỉ. Hơn hết, chúng khiến anh càng thêm trân quý mẹ mình, người đã hy sinh rất nhiều và trở thành nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời anh.

Năm 2017, khi trúng tuyển đại học, mẹ anh đã phải đi vay tiền cho con nhập học. Lúc ấy, Thọ hiểu rằng gánh nặng tài chính sẽ quá sức với gia đình mình nên anh quyết định đi làm. Đó không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng cho thấy sự chín chắn vượt xa tuổi đời của anh vào thời điểm ấy.

Trước khi quay lại giảng đường, Thọ đã dành gần mười năm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn ẢNH: NVCC

Chính quyết định đó đã đưa anh đến với KOTO, doanh nghiệp xã hội đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, Thọ không chỉ học được một cái nghề nuôi thân mà còn tìm thấy một cộng đồng giúp anh ngày một tự tin, từng bước bồi đắp năng lực lãnh đạo cũng như niềm tin vào những điều tưởng chừng viển vông.

Bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất, anh tận dụng mọi cơ hội để học hỏi và phát triển. Thọ tích cực tham gia các hoạt động của học viên, dẫn dắt các câu lạc bộ và hỗ trợ bạn bè cùng lứa. Trong mắt những người từng làm việc cùng, anh là một thanh niên chăm chỉ, khiêm nhường và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Những phẩm chất ấy tiếp tục đồng hành cùng anh trên suốt hành trình trưởng thành và từng bước xây dựng sự nghiệp sau này.

Nuôi ước mơ bằng tâm huyết anh đặt vào từng ly nước pha cho khách

Thọ từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ barista, bartender đến nhân viên quan hệ khách hàng và giám sát quầy bar, từng bước tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp. Những ca làm kéo dài, áp lực công việc và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Theo thời gian, những trải nghiệm ấy càng giúp Thọ thấu hiểu sức mạnh thay đổi cả cuộc đời của giáo dục. Kinh nghiệm thực tiễn mang đến cho anh nền tảng vững chắc, nhưng giáo dục đại học mới là cánh cửa giúp anh mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiểu sâu hơn về ngành nghề mà mình đam mê. Thay vì chờ đợi cơ hội xuất hiện, Thọ đã chủ động chuẩn bị.

Suốt hai năm, Thọ kiên trì hoàn thiện hồ sơ, bồi đắp năng lực chuyên môn và tích lũy thêm những thành tựu mới. Mỗi bước tiến đều đưa anh đến gần hơn với mục tiêu mà anh chưa từng từ bỏ.

Đến khi nhận tin mình được trao học bổng của RMIT, mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Người đầu tiên anh nghĩ đến là mẹ. Trong phần bày tỏ đầy xúc động gửi đến mẹ khi phát biểu tốt nghiệp KOTO vài năm trước, Thọ đã chia sẻ về lòng biết ơn chất chứa trong anh suốt hành trình trưởng thành.

Nguyễn Xuân Thọ và mẹ, người đã hy sinh và hỗ trợ Thọ rất nhiều qua những giai đoạn khó khăn cũng như khích lệ anh tiếp tục con đường học vấn ẢNH: NVCC

"Mẹ ơi, con xin cảm ơn mẹ vì hai điều: thứ nhất là mẹ đã cho con cuộc sống này và thứ hai là hoàn cảnh của con. Con cảm ơn mẹ vì hoàn cảnh của con, làm cho con mạnh mẽ hơn từng ngày, con nỗ lực không biết mệt mỏi và chứng minh cho những người luôn coi thường mẹ rằng con trai mẹ có thể làm những điều mà họ nghĩ con không làm được".

Những lời tâm sự ấy gói trọn tinh thần đã nâng bước anh vượt qua biết bao thử thách. Thay vì để nghịch cảnh định nghĩa giới hạn của bản thân, Thọ biến nó thành động lực để vươn lên.

Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm niềm tin cho những bạn trẻ đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, giúp họ nhìn thấy tiềm năng của bản thân và xem giáo dục như một con đường mở ra cơ hội đổi đời.