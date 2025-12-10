Tự quyết toán thuế thế nào khi đổi chỗ làm, có thu nhập 3 nơi?

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, công dân tên Mai Thị Ngọc Thắm cho biết đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và gặp một số vướng mắc.

Năm 2023, bà Thắm có 3 nguồn thu nhập gồm: Công ty CP công nghệ số NGS (làm việc từ tháng 1 - 11.2023, có tính giảm trừ gia cảnh); Công ty CP tư vấn công nghệ NGS (làm việc từ tháng 12.2023 - 11.2024, có tính giảm trừ gia cảnh); Công ty CP chứng khoán VPS (chỉ ký hợp đồng cộng tác viên, không ký hợp đồng lao động).

Thu nhập từ Công ty CP chứng khoán VPS đã được khấu trừ thuế 10% và không tính giảm trừ gia cảnh.

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngày 6.4 năm nay, bà Thắm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 đến Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế, Bộ Tài chính). Ngày 24.7, bà nhận thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế do người nộp thuế không thuộc đối tượng quyết toán thuế tại chi cục.

Ngày 4.9, bà Thắm lại nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 đến Thuế cơ sở 5 Hà Nội - cơ quan quản lý trực tiếp của Công ty CP tư vấn công nghệ NGS. Đến 19.9, bà nhận thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế do chưa chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế và đính kèm hồ sơ chứng minh nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Thuế cơ sở 5 Hà Nội.

Bà Thắm đã chuẩn hóa mã số thuế theo yêu cầu, bổ sung hồ sơ chứng minh bao gồm: hợp đồng lao động, màn hình VssID chứng minh có đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12.2023; quyết định nghỉ việc do đã nghỉ việc từ tháng 11.2024. Sau đó, bà Thắm nộp tờ khai bổ sung đến Thuế cơ sở 5 Hà Nội.

Tuy nhiên, ngày 29.10, bà Thắm nhận thông báo từ Thuế cơ sở 5 Hà Nội thông báo phải xác định lại nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (người nộp thuế kê khai tại thời điểm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang làm việc tại Công ty CP tư vấn công nghệ NGS nhưng người nộp thuế đính kèm quyết định nghỉ việc tại công ty này từ ngày 1.11.2024).

Bà Thắm hỏi, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 sẽ phải nộp về cơ quan thuế nào: Thuế cơ sở 5 Hà Nội hay cơ quan thuế nơi thường trú?

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính do bà Thắm cung cấp, bà Thắm tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại Công ty CP tư vấn công nghệ NGS từ tháng 1 - 11.2024.

Tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 (ngày 2.5.2024), bà Thắm đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại đơn vị chi trả thu nhập cuối cùng là Công ty CP tư vấn công nghệ NGS thì thực hiện nộp hồ sơ quyết toán tại Thuế cơ sở 5 Hà Nội - cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị.

Bộ Tài chính đề nghị bà Thắm khi thực hiện kê khai tờ khai điền đầy đủ thông tin tên tổ chức chi trả thu nhập và mã số thuế, đính kèm hợp đồng lao động để hệ thống phân công về đúng cơ quan thuế xử lý.

Chưa giảm trừ gia cảnh, quyết toán thuế ở đâu?

Liên quan cơ sở nộp hồ sơ khai thuế nói chung, Bộ Tài chính nêu rõ, theo điểm b.2 mục b khoản 8 điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau: cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

ẢNH: TN

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú...