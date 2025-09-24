Từ rạp phim tại gia đến tiệm bánh handmade: chỉ cần Gemini Live trên Galaxy A56 5G

Mở rạp phim tại gia, trải nghiệm điện ảnh bên người thân

Trợ lý Gemini Live với khả năng trò chuyện, đối đáp thông minh bằng tiếng Việt chính là một trong những điểm nhấn nổi bật trên dòng điện thoại Galaxy A56 5G. Chỉ với một phím bấm ở cạnh bên, người trẻ đã dễ dàng ‘triệu hồi’ quân sư này để xin tư vấn về kế hoạch đón Trung Thu cùng cả gia đình. Với câu hỏi ‘Trung Thu năm nay làm gì vừa vui, vừa tiết kiệm’, Gemini Live đã cung cấp ngay hàng loạt gợi ý hữu ích. Trong đó đáng chú ý phải kể đến hoạt động trải nghiệm điện ảnh tại gia, sưởi ấm trái tim bằng hàng loạt tựa phim gia đình kinh điển.

Gemini Live trên Galaxy A56 5G là công cụ đắc lực để tìm kiếm các bộ phim kinh điển dịp Trung thu này

Các đề xuất của Gemini Live vô cùng phong phú, trải dài từ điện ảnh Hàn Quốc (Gia đình là số 1, Reply 1988,…), Việt Nam (Lật Mặt 7, Bố già…) hay US-UK (Wonder, Little Miss Sunshine…), hoạt hình (Coco, Up, The Lion King)… tùy vào từng yêu cầu cụ thể. Người dùng có thể đưa ra thêm các nội dung và yêu cầu khác sau câu trả lời của Gemini Live, chẳng hạn giới thiệu sơ qua về một tựa phim cụ thể nào đó, thời lượng của phim, các giải thưởng mà phim đã đạt được… Khả năng ghi nhớ câu hỏi trước đó và liên kết với câu hỏi tiếp theo để tạo nên một mạch trò chuyện liên tục, không đứt đoạn là ưu điểm vô cùng lớn của Gemini Live trên Galaxy A56 5G. Trợ lý thông thái này thậm chí còn có thể cung cấp mẹo thiết kế máy chiếu thủ công bằng hộp giấy, kính lúp và điện thoại.

Trổ tài làm bánh Trung thu, kết hợp thưởng trà đúng điệu

Để đêm đoàn viên thêm phần thi vị, Gemini Live cũng gợi ý mẹo làm bánh Trung Thu và chọn trà ngon cho cả gia đình. Tất nhiên, bạn trẻ có thể dễ dàng tra cứu những thông tin này trên Google, nhưng những gì Gemini Live trên Galaxy A56 5G làm được còn tuyệt đỉnh hơn thế. Cụ thể, khi bật chế độ Chia sẻ Camera, Gemini Live có thể quan sát tình huống trong thực tế để đưa ra lời khuyên cá nhân hoá và chuẩn chỉnh theo thời gian thực. Chẳng hạn khi bắt đầu làm món ramen cho cả gia đình, hãy chia sẻ camera để Gemini Live theo dõi thao tác của bạn và điều chỉnh kịp thời nếu có khâu nào chưa chính xác, tương tự như có một đầu bếp lành nghề ở ngay bên cạnh. Nhờ đó, mẻ bánh Trung Thu bạn làm ra chắc chắn sẽ đẹp và ngon hơn hẳn.

Với những tính năng thông minh vượt trội, Gemini Live sẵn sàng đồng hành cùng mọi gia đình trong dịp đoàn viên đặc biệt này

Trong quá trình quan sát người trẻ làm bánh, Gemini Live cũng dễ dàng đề xuất loại trà phù hợp để nhâm nhi cùng. Với các loại bánh nhân ngọt, Gemini Live đề xuất chọn Matcha hoặc các loại trà xanh có vị chát nhẹ để trung hòa vị giác. Nếu là bánh nhân trứng muối mặn, trợ lý này đề xuất trà sen hoặc trà ô long với hậu vị ngọt để hoà quyện. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về khẩu vị từng thành viên trong gia đình để Gemini Live tư vấn loại trà cụ thể hơn.

Selfie ‘lung linh’ như trăng rằm tháng Tám

Với Galaxy A56 5G, người trẻ có thể thoải mái selfie và lựa chọn biểu cảm, góc mặt ưng ý mà không cần chụp lại quá nhiều lần. Sau khi selfie, tính năng Best Face thông minh trên dòng điện thoại này sẽ đề xuất hàng loạt biểu cảm để người dùng lựa chọn. Nếu không may nhắm mắt hoặc góc mặt chưa phù hợp, bạn và các thành viên gia đình có thể chọn một biểu cảm khác mà không cần mất công chụp lại.

Best Face là ‘cứu cánh’ cho những bức ảnh gia đình không mấy hoàn hảo

Ngoài ra, camera Nightography HDR mạnh mẽ trên dòng điện thoại này cũng giúp các bức ảnh chụp thiếu sáng trở nên sắc nét và chân thực. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho Gen Z khi ‘tác nghiệp’ trong đêm Trung Thu. Các tính năng AI thông minh khác cũng sẽ làm hài lòng bạn trẻ khi mang đến các tính năng Chỉnh sửa AI xịn sò như xoá bóng, xoá phản chiếu,… đảm bảo mọi khoảnh khắc quây quần bên gia đình luôn lung linh, trọn vẹn nhất.

Tạo bộ lọc ấm áp, đúng chuẩn mùa Trung Thu cho ảnh

Sau khi có được tấm ảnh ưng ý, việc cần làm trước khi đăng tải là chọn một bộ lọc chuẩn Trung Thu cho bộ ảnh của mình. Galaxy A56 5G vừa hay cũng trang bị tính năng Tạo bộ lọc (Create Filter) vô cùng mạnh mẽ. Thay vì phải tìm tòi bảng thông số tinh chỉnh độ sáng, độ tương phản, bão hòa màu… phức tạp, những gì bạn cần làm là lựa chọn một tấm ảnh có vibe ưng ý trên mạng xã hội như Instagram, Facebook. Sau đó sử dụng tính năng Tạo bộ lọc để Galaxy A56 5G có thể trích lọc và tạo nên bộ lọc riêng cho bạn. Người trẻ có thể dùng bộ lọc mới này cho một tấm ảnh hoặc cả bộ ảnh của mình mà không cần tốn quá nhiều thời gian thao tác.

Tính năng Create Filter trên Galaxy A56 5G mang đến những bức ảnh ‘chuẩn Pinterest’

Đối với ảnh chụp Trung Thu, các bộ lọc có tông màu ấm áp, tươi tắn chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất. Galaxy A56 5G mang đến một công cụ mạnh mẽ để nhanh chóng tạo nên các bộ lọc đúng ý người dùng, giúp việc sáng tạo ảnh Trung Thu trở thành trải nghiệm thú vị và khó quên với mọi thành viên trong gia đình.

Đừng quên tận dụng Galaxy A56 5G và ‘quân sư’ Gemini Live để lên ý tưởng đón Tết Trung Thu đầy khác biệt và ấm áp bên những người thân. Đây không chỉ là một thiết bị di động thông minh mà còn là trợ lý được việc trong hành trình tận hưởng cuộc sống mà bất cứ người trẻ nào cũng mong muốn sở hữu.