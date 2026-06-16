Từ rẫy cà phê đến học bổng New Zealand, nữ sinh Đăk Lăk ước mơ phát triển y tế quê nhà

Sinh ra tại vùng đất Buôn Hồ (Đắk Lắk), nơi cha mẹ quanh năm gắn bó với rẫy cà phê, em Nguyễn Song Huyền My luôn khao khát được tiếp cận nền giáo dục hiện đại để vươn lên, giúp đỡ gia đình. Vượt qua sự nhút nhát, Huyền My đã tự mình lặn lội đến TP.HCM "săn" học bổng New Zealand với ước mơ theo học ngành y tá. Em hy vọng có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến để sau này trở về phát triển hệ thống y tế còn nhiều hạn chế tại quê nhà.

Huyền My (hàng dưới thứ 4 từ phải qua) xuất sắc đạt học bổng Chính phủ New Zealand. ẢNH: Nguyên Ân

Tại buổi lễ, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã vinh danh Huyền My cùng 26 học sinh xuất sắc đạt học bổng Chính phủ và 7 học sinh nhận học bổng từ các trường tại New Zealand. Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Châu Á của ENZ, chia sẻ, chương trình năm nay ghi nhận kỷ lục với 56 trường ở New Zealand tham gia, minh chứng cho cam kết hợp tác lâu dài với học sinh Việt Nam.

Tổng lãnh sự Scott James nhấn mạnh các em chính là những đại sứ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị song phương.

Đại diện cho các tân chủ nhân học bổng, em Nguyễn Mạnh Mộc Anh – ứng viên nhỏ tuổi nhất, cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng can đảm và sự tự tin, dám bắt đầu một hành trình mới.

Trong dịp này, ENZ cũng chính thức công bố nhận hồ sơ ứng tuyển đợt hai với 29 suất học bổng từ ngày 15.6 đến hết ngày 14.8 theo cơ chế đột phá "Nộp trước - Xét trước", mở ra cơ hội chủ động cho các tài năng trẻ trên toàn quốc.