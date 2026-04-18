Tự rửa ô tô, nhiều chủ xe thường mắc sai lầm khi vệ sinh nội thất

Thay vì mang ô tô ra các tiệm rửa xe hay trung tâm chăm sóc xe… không ít người dùng ô tô hiện này chọn cách tự rửa ô tô tại nhà, vệ sinh nội thất xe để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có dịp kiểm tra tình trạng xe trong quá trình sử dụng. Hiện nay, các dụng cụ vệ chuyên dụng cho việc vệ sinh nội thất ô tô được bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử, do đó những ai có nhiều thời gian thường đặt mua để tự tay chăm sóc xe. Tuy nhiên, khi tự rửa ô tô tại nhà, nếu không chuẩn bị đủ dụng cụ hay không nắm rõ các thao tác khi vệ sinh nội thất rất dễ mắc phải những sai lầm khiến các chi tiết nội thất ô tô nhanh xuống cấp, thậm chí gây hư hỏng.

Theo anh Lê Văn Tín, kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM cho biết nhiều chủ xe vẫn chưa hiểu rõ các kỹ thuật chăm sóc nội thất đúng cách. Một số thói quen thậm chí có thể làm hỏng vật liệu bảng điều khiển, tấm ốp cửa và cả ghế ngồi. Bên cạnh đó, anh Tín cũng chỉ ra một số sai lầm của các tài xế, chủ xe trong quá trình tự vệ sinh nội thất ô tô.

Dưới đây là những sai lầm chủ xe thường mắc phải khi tự vệ sinh nội thất ô tô:

1. Dùng nước rửa chén thay dung dịch chuyên dụng

Một trong những sai lầm phổ biến các tài xế, chủ xe thường mắc khu tự vệ sinh nội thất ô tô là sử dụng nước rửa chén để làm sạch ghế da, nhựa hoặc các bề mặt nội thất. Nhiều người cho rằng loại dung dịch này có khả năng tẩy rửa tốt, giá rẻ và dễ kiếm. Tuy nhiên, nước rửa chén thường chứa chất tẩy mạnh, có thể làm mất lớp bảo vệ trên bề mặt da và nhựa, khiến chúng nhanh bị khô, nứt hoặc bạc màu. Về lâu dài, nội thất xe sẽ xuống cấp nhanh hơn so với việc sử dụng dung dịch chuyên dụng.

2. Dùng sai loại khăn lau

Không ít chủ xe tận dụng khăn cũ, khăn thô hoặc khăn không rõ chất liệu để lau nội thất ô tô. Điều này tiềm ẩn nguy cơ làm trầy xước bề mặt, đặc biệt là các chi tiết nhựa bóng, màn hình giải trí hoặc bề mặt da mềm.

Theo các kỹ thuật viên chuyên chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô, nên sử dụng khăn microfiber (sợi nhỏ) chuyên dụng để đảm bảo vừa làm sạch hiệu quả, vừa hạn chế tối đa việc gây xước. Đồng thời, nên phân loại khăn riêng cho từng khu vực như ghế, bảng táp-lô, kính… để tránh lây bẩn chéo.

3. Xịt trực tiếp dung dịch lên bề mặt nội thất

Một sai lầm khác khi tự vệ sinh nội thất ô tô là xịt trực tiếp dung dịch vệ sinh lên bề mặt cần làm sạch.

Thói quen này có thể khiến dung dịch thấm sâu vào các khe hở, gây ẩm mốc hoặc ảnh hưởng đến hệ thống điện tử bên trong. Thay vào đó, nên xịt dung dịch ra khăn lau trước, sau đó mới tiến hành vệ sinh. Cách làm này giúp kiểm soát lượng dung dịch, đồng thời hạn chế nguy cơ hư hại các chi tiết nhạy cảm.

4. Vệ sinh nội thất khi xe đỗ dưới trời nắng gắt

Nhiều người tranh thủ rửa xe vào buổi trưa hoặc khi xe đang đỗ ngoài trời nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ cao khiến dung dịch vệ sinh bay hơi nhanh, dễ để lại vết loang, đồng thời làm giảm hiệu quả làm sạch. Thời điểm lý tưởng để vệ sinh nội thất là khi xe ở nơi râm mát hoặc vào sáng sớm, chiều muộn.

Việc tự vệ sinh nội thất ô tô không sai, nhưng đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức và sử dụng đúng dụng cụ, dung dịch phù hợp. Nếu không tự tin, chủ xe nên tìm đến các dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp để đảm bảo nội thất luôn sạch sẽ, bền đẹp theo thời gian.