Từ SCAD đến NCAD9: Hành trình khẳng định của Trioderma trong lĩnh vực dược mỹ phẩm Việt

Từ Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam (SCAD) và tiếp nối Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc (NCAD9), Trioderma đã và đang viết tiếp nên câu chuyện đầy tự hào về dược mỹ phẩm đến từ Việt Nam.

Từ những khát vọng khởi đầu đến sự công nhận của chuyên gia

Sự phát triển của ngành dược mỹ phẩm Việt Nam trong những năm gần đây đang cho thấy những tín hiệu tích cực và đầy triển vọng. Nếu trước đây thị trường gần như thuộc về các thương hiệu quốc tế, thì ngày nay các thương hiệu Việt chất lượng cao đã từng bước khẳng định vị thế bằng năng lực nghiên cứu, chất lượng sản phẩm và sự thấu hiểu làn da người Việt.

Trong hành trình đó, Trioderma là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm Việt đang ghi dấu ấn mạnh mẽ với định hướng phát triển bền vững và lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Kiên định với triết lý đề cao chất lượng, tính minh bạch và độ an toàn, Trioderma không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm nhằm mang đến những giải pháp chăm sóc da phù hợp với đặc điểm làn da và khí hậu Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe.

Cột mốc trưởng thành từ SCAD đến NCAD9

Hành trình khẳng định vị thế thương hiệu của Trioderma được hiện diện đầy ấn tượng tại hai Hội nghị chuyên môn quan trọng trong ngành da liễu.

Tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam - SCAD 2026 (29.3.2026), Trioderma đã mang đến những giải pháp chăm sóc da chuyên sâu, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các chuyên gia da liễu hàng đầu khu vực phía Nam. Đây là "bệ phóng" quan trọng giúp thương hiệu khẳng định vị thế trong cộng đồng chuyên môn.

Đồng thời vào cuối tháng 5.2026, Thương hiệu Trioderma một lần nữa xuất hiện tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 (NCAD9). Sự xuất hiện tại Hội nghị quy mô toàn quốc không chỉ là lời cam kết về chất lượng của thương hiệu mà đó còn là sự cam kết đồng hành cùng ngành Da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam

Điểm khác biệt giúp Trioderma trở thành dược mỹ phẩm được chuyên gia da liễu khuyên dùng chính là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và các thành phần an toàn, lành tính. Thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn, Trioderma lựa chọn đầu tư vào giá trị cốt lõi - nơi chất lượng được chứng minh bằng nghiên cứu, hiệu quả được ghi nhận qua trải nghiệm thực tế và niềm tin được vun đắp từ sự khuyên dùng của các chuyên gia da liễu.

Câu chuyện của Trioderma không đơn thuần là hành trình phát triển của một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực khẳng định giá trị của doanh nghiệp nội địa, trong một thị trường vốn có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu quốc tế. Từ những ngày đầu, Trioderma đã lựa chọn con đường phát triển dựa trên các tiêu chí như chất lượng sản phẩm, nền tảng khoa học và sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của làn da người Việt.

Sự đồng hành liên tiếp tại hai Hội thảo chuyên ngành uy tín là Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam (SCAD) và Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 (NCAD9) đánh dấu bước tiến lớn của Trioderma. Đối với Trioderma, đây không đơn thuần là cơ hội giới thiệu sản phẩm, mà còn là dịp để kết nối, lắng nghe và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp chăm sóc da theo định hướng khoa học.

Trong ngành dược mỹ phẩm, niềm tin luôn là một trong những tài sản giá trị nhất. Và sự tin tưởng của các chuyên gia đầu ngành chính là "tấm hộ chiếu" uy tín giúp Trioderma đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu góp phần thay đổi góc nhìn của thị trường đối với dược mỹ phẩm Việt, giúp người tiêu dùng tự tin hơn khi lựa chọn những sản phẩm nội địa chất lượng cao, được phát triển bài bản và phù hợp với làn da Việt Nam.

Hướng tới tương lai bền vững

Việc hiện diện tại hai hội nghị lớn trong ngành thẩm mỹ da liễu không chỉ đánh dấu những cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Trioderma, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của thương hiệu đối với cộng đồng chuyên gia và người tiêu dùng Việt Nam. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển dựa trên chất lượng, nền tảng khoa học trong lĩnh vực da liễu.

Trong bối cảnh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả, độ an toàn và tính minh bạch của sản phẩm, Trioderma luôn kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu dược mỹ phẩm Việt có năng lực cạnh tranh bằng giá trị thực. Thông qua việc liên tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và lắng nghe những đóng góp từ đội ngũ chuyên gia da liễu để thương hiệu từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc da phù hợp với đặc điểm làn da và khí hậu Việt Nam.

Hơn cả một mục tiêu kinh doanh, Trioderma mong muốn góp phần nâng cao vị thế của dược mỹ phẩm Việt trên thị trường, khẳng định rằng các thương hiệu nội địa hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng. Với định hướng phát triển bền vững cùng sự đồng hành của cộng đồng chuyên gia, Trioderma kỳ vọng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc làn da Việt một cách toàn diện.