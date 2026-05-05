Từ Smartphone đến AI Phone: Cú chuyển mình của Samsung định hình ngành công nghiệp di động

Hai tháng sau khi ra mắt, Samsung Galaxy S26 series đang nhận về nhiều phản hồi tích cực của người dùng. Không đơn thuần là cuộc nâng cấp phần cứng định kỳ, Samsung cho thấy đang dẫn dắt cuộc chơi khi chuyển từ smartphone tích hợp AI sang AI thực thụ. Nhìn vào bức tranh rộng hơn có thể thấy AI Phone không phải cuộc đua mà là chiến lược dài hạn, được Samsung âm thầm gieo mầm nhiều năm trước, bắt đầu từ Galaxy S24.

Từ 'bình minh' AI Phone

Hành trình Galaxy AI của Samsung từ S24 đến S26 phản ánh một lộ trình tư duy bài bản và có chủ đích. Hãng làm quen, tích hợp và cuối cùng là làm chủ hệ sinh thái AI. Quay ngược thời gian về sự kiện Unpacked 2024, Samsung không chỉ giới thiệu Galaxy S24 mới mà còn mang đến những xu hướng mới mẻ về AI trên smartphone.

Hãng di động Hàn Quốc chọn cách tiếp cận thú vị khi Galaxy S24 series có thể chạy được cả các ứng dụng AI cục bộ do Samsung làm chủ và cả AI dựa trên đám mây được hỗ trợ bởi các công ty công nghệ như Google Gemini.

Samsung Galaxy S24 đánh dấu “thuở bình minh” của AI Phone ẢNH: SAMSUNG

Ngay từ đầu, Samsung không chọn phô diễn công nghệ mà đi theo hướng bình dân hóa AI, đưa hàng triệu người dùng làm quen với trí tuệ nhân tạo qua các tính năng như khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), dịch theo thời gian thực (Live Translate) hay chỉnh sửa ảnh, video bằng AI. Đây là bước đi nhằm thay đổi thói quen tìm kiếm và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, đặt nền móng cho sự tin tưởng của người dùng vào AI.

Ben Wood, chuyên gia phân tích tại CCS Insight, cho rằng thiết bị như Galaxy S24 đánh dấu buổi bình minh của AI trong điện thoại. "Xu hướng sẽ lặp lại bởi các nhà sản xuất smartphone khác khi họ bổ sung nhiều khả năng hỗ trợ AI trên các thiết bị mới", Wood nói với The Guardian.

Đến giai đoạn cá nhân hóa

Sau khi đưa khái niệm AI trên di động đến gần hơn với hàng trăm triệu người khắp thế giới, Samsung bắt đầu chuyển trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo thấu hiểu người dùng. Trên Galaxy S25 series, AI bắt đầu đi sâu vào hệ thống với khả năng xử lý on-device (trên thiết bị) mạnh mẽ, đảm bảo tính riêng tư cho mỗi người dùng. Khi hệ sinh thái Galaxy AI dần hoàn thiện, Samsung giảm phụ thuộc vào Cloud, tăng tốc độ phản hồi và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua Knox Vault.

Samsung Galaxy S25 đánh dấu bước nhảy vọt về trải nghiệm AI trên smartphone ẢNH: SAMSUNG

Cũng trên dòng Galaxy S25, Samsung cho thấy AI trên di động không chỉ thực hiện các câu lệnh mà còn có thể học hỏi thói quen của chủ nhân, thấu hiểu ngữ cảnh như gợi ý lịch trình, tự động tóm tắt video. Chip Snapdragon 8 Elite được thiết kế riêng cho Galaxy giúp NPU xử lý các tác vụ học máy (machine learning) liên tục mà không gây nóng máy hay hao pin. Theo Bloomberg, trong năm 2025, Samsung đã lên kế hoạch chi hơn 110.000 tỉ won (73,3 tỉ USD) cho việc mở rộng năng lực sản xuất chip và nghiên cứu. Đây là lượng vốn kỷ lục cho nỗ lực giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực chip AI.

Khai mở kỷ nguyên AI Phone

Nếu Galaxy S24 là model mở đầu cho tầm nhìn AI Phone, Galaxy S25 là bước đệm quan trọng nhất để Samsung hoàn thiện khái niệm AI Phone trước khi tiến tới kỷ nguyên bùng nổ của Agentic AI trên S26.

Samsung dành ra hai năm để người dùng làm quen với các khái niệm về AI trên di động và trình làng một AI Phone thực thụ tại sự kiện Unpacked 202. Với chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 có NPU mạnh mẽ hơn, Galaxy S26 đã chuyển dịch từ "AI phản hồi" sang "AI chủ động" (Agentic AI).

Samsung Galaxy S26 được xem là AI Phone đúng nghĩa khi AI chuyển từ công cụ sang cộng sự của người dùng ẢNH: SAMSUNG

Không chỉ làm chủ từ phần cứng đến phần mềm, Samsung còn có một bước đi táo bạo khi xây dựng hệ sinh thái AI đa tác nhân, nơi Bixby, Gemini và Perplexity cùng hoạt động trên Galaxy S26.

Từ AI thực thi các tác vụ trên Galaxy S24 đến Agentic AI trên Galaxy S26, Samsung đã cho thấy sự dịch chuyển thú vị của trí tuệ nhân tạo, từ công cụ đến cộng sự. Trên AI Phone, các tính năng không chỉ là những công cụ hỗ trợ rời rạc mà còn có thể tương tác với nhau, hiểu ngữ cảnh và cá nhân hóa để thực hiện loạt hành động để phục vụ người dùng tốt nhất.

Nếu Galaxy S24 là chiếc điện thoại mở đường cho kỷ nguyên AI, thì Galaxy S26 là sản phẩm hoàn thiện nhất, nơi phần cứng và phần mềm AI thực sự hòa làm một để một kỷ nguyên di động mới được khai sinh - kỷ nguyên AI Phone. Nhìn lại hành trình từ Galaxy S24 đến Galaxy S26, rõ ràng AI Phone không phải bước đi bộc phát. Đó là kết quả của một chiến lược dài hạn, bài bản được Samsung chuẩn bị từ nhiều năm trước, lấy người dùng làm trung tâm để định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm smartphone.