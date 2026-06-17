Từ sự đồng thuận của dân đến những tuyến đường rộng mở

Không chờ đợi đền bù, hàng trăm hộ dân xã Chiên Đàn (TP.Đà Nẵng) đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng các tuyến giao thông nông thôn. Sự đồng thuận ấy đang trở thành động lực quan trọng giúp địa phương thực hiện thành công các công trình hạ tầng, từng bước xây dựng diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại.

Xác định giao thông là một trong những yếu tố then chốt tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiên Đàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Các cuộc họp dân, đối thoại trực tiếp tại khu dân cư được tổ chức thường xuyên nhằm thông tin đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của các dự án giao thông.

Thông qua công tác tuyên truyền sâu rộng, người dân ngày càng hiểu rõ việc đầu tư, mở rộng các tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo nền tảng cho phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ nhận thức đó, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, cây cối trên phần đất của gia đình để góp phần thực hiện chủ trương chung.

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường thuộc các khu dân cư của xã Chiên Đàn, không khí chuẩn bị bàn giao mặt bằng để triển khai các công trình giao thông diễn ra khẩn trương. Trên các tuyến đường liên thôn, liên xóm người dân đang tích cực tháo dỡ tường rào, di dời cây cối, công trình phụ trợ để tạo điều kiện cho việc mở rộng mặt đường.

Điều đáng ghi nhận là chủ trương chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông của địa phương đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Địa phương cũng xác định việc chỉnh trang, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, đến nay xã Chiên Đàn đã vận động được hơn 382 hộ dân tự nguyện hiến gần 31.000 m² đất để mở rộng các tuyến giao thông. Cùng với đó, người dân đã tháo dỡ hơn 4.170 m tường rào, 404 m² mái che các loại, di dời 35 trụ điện, 38 ngôi mộ, một chuồng trại chăn nuôi và khoảng 1.270 cây cối các loại để bàn giao mặt bằng cho các công trình.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn chủ trì họp dân triển khai chỉnh trang, mở rộng các tuyến giao thông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của phong trào hiến đất mở đường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và niềm tin của nhân dân đối với chủ trương phát triển của địa phương. Mỗi mét vuông đất được hiến tặng, mỗi đoạn tường rào được tháo dỡ đều chứa đựng sự sẻ chia, tinh thần vì lợi ích chung của cộng đồng.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết điều đáng mừng nhất trong quá trình triển khai các công trình giao thông đều sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Mặc dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, chưa thể thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, nhưng người dân đã hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc mở rộng các tuyến đường nên tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

"Đây là nguồn động lực rất lớn để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới. Mỗi mét vuông đất được hiến tặng, mỗi đoạn tường rào được tháo dỡ không chỉ góp phần mở rộng mặt đường mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết cộng đồng, cho sự chung tay, góp sức của người dân vào quá trình phát triển chung của địa phương", ông Ninh chia sẻ.

Ông Lê Văn Ninh cho hay khi các tuyến đường được hoàn thành và đưa vào sử dụng, chính người dân sẽ là những người được hưởng lợi trực tiếp. Điều kiện giao thông thuận lợi hơn sẽ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.