Sáng 10.12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”; chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá... sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đặc biệt, luật quy định áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng và chuyển nhượng tài sản số.

Chuyển nhượng vàng miếng sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chính phủ sẽ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Trước đó, thảo luận tại tổ và hội trường, một số đại biểu không đồng tình đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng, lý do nhiều người dân mua vàng để tích trữ, không đầu cơ. Cạnh đó, mức thuế theo đề xuất 0,1% còn thấp, không đủ tác dụng điều tiết, lại tạo gánh nặng hành chính không cần thiết...

Đại biểu cho rằng nên xem xét lại quy định đánh thuế vàng miếng vì có thể dẫn đến thuế chồng thuế, khi người dân mua vàng đã chịu thuế rồi khi bán lại lại bị đánh thuế tiếp...

Thẩm tra dự thảo, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư lướt sóng ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ và lành mạnh hóa thị trường vàng.

Từ tháng 7.2026, chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng quy định pháp luật có liên quan, thông lệ quốc tế và các điều kiện quản lý thị trường vàng hiện nay.

Theo đó, luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Cụ thể, sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

"Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay", báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ nêu rõ.

Quy định này cũng đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Chính phủ cũng cho rằng, do đây là quy định mới, đối tượng tác động rộng nên việc quy định như dự thảo luật là bước đi cần thiết. Quy định này cũng góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng...