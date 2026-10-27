Từ Thanh Hóa, vun đắp nhân tài cho ngành năng lượng Việt Nam

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế mà còn đóng góp vào việc phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng Việt Nam.

Từ những kỹ sư trẻ đến lực lượng nòng cốt của nhà máy

Anh Trần Văn Hưng, tốt nghiệp chương trình Kỹ sư tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội, gia nhập NSRP từ năm 2015. Bắt đầu ở vị trí Kỹ thuật viên phòng điều khiển, anh hiện là Trưởng nhóm vận hành hiện trường tại phân xưởng sản xuất hạt nhựa polypropylene (PP).

Anh Trần Văn Hưng hiện là Trưởng nhóm vận hành hiện trường tại phân xưởng sản xuất hạt nhựa polypropylene (PP) tại NSRP

Chia sẻ về hành trình của mình, anh Hưng cho biết: "Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ với hệ thống công nghệ hiện đại của phân xưởng PP, tôi không ngừng học hỏi để từng bước làm chủ công nghệ, tích lũy kinh nghiệm vận hành và xử lý các tình huống thực tế. Sự hướng dẫn của các chuyên gia, quản lý và đồng nghiệp đã giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề".

Câu chuyện của anh Hưng phản ánh hành trình phát triển của nhiều kỹ sư Việt Nam tại NSRP. Từ những vị trí khởi đầu, họ từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tế, làm chủ công nghệ và đảm nhận những vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống vận hành của nhà máy.

Không chỉ tạo việc làm, mà tạo dựng năng lực

Hiện nay, NSRP có hơn 1.300 lao động, trong đó người Việt Nam chiếm 98% tổng lực lượng lao động và đảm nhiệm 96% các vị trí kỹ thuật, quản lý và giám sát. Đằng sau những con số đó là quá trình chuyển giao tri thức và phát triển năng lực được thực hiện liên tục trong nhiều năm. Trong một tổ hợp lọc hóa dầu hiện đại, thiết bị có thể được đầu tư, nhưng chính con người mới là yếu tố quyết định khả năng vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

NSRP hiện có hơn 1.300 lao động, trong đó người Việt Nam chiếm 98% tổng lực lượng

Sau gần một thập kỷ vận hành thương mại, phần lớn hoạt động kỹ thuật và vận hành của nhà máy hiện được đảm nhiệm bởi đội ngũ người Việt. Đây là kết quả của quá trình đào tạo bài bản và chuyển giao tri thức bền bỉ từ các chuyên gia quốc tế sang lực lượng kỹ sư trong nước.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi NSRP hiện đáp ứng khoảng 35 - 40% nhu cầu xăng dầu trong nước. Nói cách khác, năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại NSRP không chỉ góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của nhà máy mà còn góp phần duy trì nguồn cung năng lượng thiết yếu cho nền kinh tế.

Cơ hội phát triển từ chính quê hương

Đối với nhiều lao động Thanh Hóa, sự hiện diện của NSRP đã mở ra cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao ngay tại địa phương. Hiện có 681 lao động đến từ Thanh Hóa đang làm việc tại công ty. Nhiều người gia nhập từ những năm đầu nhà máy đi vào vận hành và đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các lĩnh vực kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng, an toàn và phòng thí nghiệm.

Sự hiện diện của NSRP đã mở ra cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao ngay tại địa phương

Quan trọng hơn, họ được tiếp cận môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trên quê hương mình. Trong ngành lọc hóa dầu, năng lực thực sự được hình thành không chỉ từ kiến thức trên giảng đường mà còn từ kinh nghiệm thực tiễn qua các ca vận hành, các đợt bảo dưỡng tổng thể và quá trình xử lý những tình huống kỹ thuật phức tạp. Chính môi trường đó đã giúp nhiều lao động địa phương xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc và phát triển lâu dài.

Học hỏi từ thế giới để phát triển đội ngũ người Việt

Là doanh nghiệp có sự tham gia của các cổ đông đến từ Việt Nam, Kuwait và Nhật Bản, NSRP có điều kiện tiếp cận những tiêu chuẩn vận hành tiên tiến của ngành năng lượng thế giới. Thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn và hợp tác kỹ thuật quốc tế, người lao động Việt Nam có cơ hội học hỏi các thực tiễn hàng đầu về vận hành nhà máy, an toàn quy trình, quản lý tài sản và tối ưu hóa sản xuất.

Trong năm 2025, người lao động tại NSRP đã hoàn thành hơn 272.000 giờ đào tạo với hơn 24.000 lượt tham gia

Riêng trong năm 2025, người lao động tại NSRP đã hoàn thành hơn 272.000 giờ đào tạo với hơn 24.000 lượt tham gia. Ngày càng nhiều kỹ sư Việt Nam đã có thể đảm nhiệm các vị trí từng cần tới sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, trở thành những người đào tạo cho thế hệ kế cận. Khi kiến thức được chuyển giao và tiếp tục phát triển qua từng thế hệ, giá trị tạo ra sẽ vượt xa phạm vi của một dự án đơn lẻ.

Đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ trong các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đất nước cần một đội ngũ nhân lực đủ khả năng làm chủ công nghệ và vận hành những dự án công nghiệp quy mô lớn.

NSRP có điều kiện tiếp cận những tiêu chuẩn vận hành tiên tiến của ngành năng lượng thế giới

Sau gần một thập kỷ vận hành thương mại, dấu ấn của NSRP không chỉ nằm ở sản lượng hay những đóng góp kinh tế. Quan trọng hơn, đó là một thế hệ kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý người Việt đã được đào tạo, trưởng thành và từng bước làm chủ những công nghệ hiện đại. Từ Thanh Hóa, nguồn nhân lực ấy đang tiếp tục được vun đắp mỗi ngày, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành năng lượng Việt Nam hôm nay và trong tương lai.