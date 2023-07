Từ thiên nhiên xanh mát đến xu hướng sống tiên phong giữa thủ phủ công nghệ

Nơi mà gen Z tìm cảm hứng dồi dào để sáng tạo, gen Y vun đắp tình yêu - sẵn sàng cho con trẻ trở thành công dân toàn cầu, gen X tìm chốn thư giãn tái tạo năng lượng và thế hệ ông bà tìm bình yên, cải thiện sức khỏe. Đây chính là tâm huyết từ Rio Land - nhà phát triển bất động sản giá trị thực và được gói trọn trong The Hybrid - phiên bản premium nhất quần thể sinh thái ven sông MT Eastmark City (15ha).

Bản giao hưởng thiên nhiên, đo "chất sống" bằng chỉ số

Tại khu Đông TP.HCM, nơi những tòa cao ốc đang thi nhau lấp đầy, The Hybrid nắm giữ vị thế hiếm có khi là tòa tháp sở hữu vòng cung sông tự nhiên tuyệt đẹp. Nhìn từ trên cao, vị thế này được ví như ốc đảo vô cùng quý giá còn sót lại giữa thời tấc đất tấc vàng. Đặc biệt hơn, tòa tháp còn tọa lạc trên mặt tiền Vành Đai 3 - "siêu hạ tầng" quốc gia với mức đầu tư lên tới hơn 75.400 tỉ đồng, dự kiến thông xe năm 2025. Theo chia sẻ từ đội ngũ kiến tạo, để có được quỹ đất đắt giá này, đội ngũ đã tìm kiếm và "để dành" cả một thập kỷ.

Gia nhập vào cộng đồng bên sông The Hybrid cư dân đồng thời nhận được tấm vé sống chất "đóng mộc" bằng những chỉ số đầy thiết thực. Tại đây, 100% thiết kế căn hộ của đều có ban công thoáng đãng, để mỗi ngày cư dân trở về nhà là sự hưởng thụ nghỉ dưỡng trong từng khoảnh khắc.

Song song đó, The Hybrid còn hưởng trọn hơn 12.000 m² cây xanh mặt nước vô cùng ấn tượng với 6.117m² mặt nước sông tự nhiên, 4.500 m² công viên ven sông dài và rộng bậc nhất khu vực, 1.700m² hồ bơi resort lớn nhất khu vực. Không khí mát mẻ, thanh lọc giúp nhiệt độ luôn thấp hơn từ 2 - 4 độ so với nền nhiệt chung của TP.HCM.

Sẽ khó có khu căn hộ nào ở thủ phủ công nghệ sáng tạo phía Đông sở hữu những chỉ số "đắt" này. Đây chính là tấm thẻ bảo hiểm truyền đời cho sức khỏe viên mãn và khẳng định trọn vẹn chất sống "nhà là resort" giữa phố thị phồn hoa.

Xu hướng hybrid mới giữa thủ phủ công nghệ sáng tạo

Vượt lên những tiêu chuẩn sống thông thường, tại The Hybrid, chủ nhân là những cư dân tiên phong dẫn dắt xu hướng sống "đa zdi năng", thông minh kết hợp trải nghiệm dịch vụ đặc quyền giữa thành phố sáng tạo Thủ Đức.

Cụ thể, 100% căn hộ được thiết kế linh hoạt, để nhà không chỉ là chốn đi về, mà còn là không gian sống "bật - tắt" đa dạng theo phong cách và cá tính riêng của từng chủ nhân. Nếu như căn hộ 1PN+ cho phép chủ nhân thoải mái sáng tạo cư dân sống, biến nhà an cư thoáng chốc trở thành phòng làm việc, góc cafe hay không gian yoga… thì các căn 3 phòng ngủ đều là dual key, công năng 2 trong 1, vừa đáp ứng nhu cầu riêng tư của gia đình đa thế hệ vừa có thể dùng làm văn phòng sáng tạo hoặc khai thác cho thuê.

Không thể thiếu trong bộ sưu tập của thị dân thông minh, xứng tầm an cư trong thủ phủ sáng tạo, 100% căn hộ tháp The Hybrid sẽ được lắp đặt trọn bộ Smarthome thời thượng đến từ "ông lớn" công nghệ FPT Smarthome. Trong đó tập trung vào 3 giải pháp công nghệ: Giải pháp chiếu sáng cho phép tự động bật/tắt đèn thông qua cảm ứng chuyển động hoặc giọng nói. Giải pháp điều khiển cho phép sử dụng giọng nói để ra lệnh các thiết bị thông minh trong nhà, từ đèn chiếu sáng, máy lạnh, đến hệ thống âm thanh. Hệ thống tích hợp giải pháp an ninh, giúp cư dân giám sát và kiểm soát căn hộ một cách an toàn và tiện lợi. Chỉ với một nút chạm hoặc bằng giọng nói tiếng Việt, chủ nhân đã có thể điều khiển toàn bộ trang thiết bị sẽ được tự động bật - tắt theo nhu cầu sử dụng dù ở bất cứ đâu.

An cư tại The Hybrid, cư dân sẽ được thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích "all-in-one" đa chất sống. Đó là hồ bơi chuẩn resort diện tích lên tới 1.700m² lớn nhất khu vực, uốn lượn xung quanh các tòa tháp tựa dòng suối mát lành chảy trong lòng khu căn hộ. Phố thương mại 99 shophouse sang trọng tạo nên thiên đường vui chơi - giải trí - mua sắm - ẩm thực - checkin chỉ trong một bước chân. Khu thể thao đa năng quy tụ bộ sưu tập thời thượng như tennis, cầu lông, bóng rổ bố trí dọc bờ sông là nơi ông bà, cha mẹ thỏa sức vận động rèn luyện sức khỏe đúng chuẩn sống thượng lưu. Khu trò chơi dành riêng cho con trẻ, nơi các bé thỏa sức khám phá và phát triển một cách toàn diện nhất.

…viết tiếp hành trình thập kỷ tâm huyết, kiến tạo bất động sản giá trị thực

Gần một thập kỷ qua, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng phát triển bất động sản cao cấp với mức giá cao, tuy nhiên, Rio Land vẫn kiên định và chuyên tâm trên con đường phát triển dòng bất động sản mang giá trị thực bền vững đến khách hàng, tập trung vào chuỗi giá trị lõi gồm: giá bán và chính sách phù hợp, vị trí đẹp, pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo, tiện ích hiện đại. Đây cũng là đơn vị giữ kỷ lục trên thị trường phát triển các dự án ra sổ "thần tốc" như Centana Thủ Thiêm, D'lusso, Precia, Ricca chỉ sau 2 - 6 tháng bàn giao căn hộ.

Với tâm huyết "ai cũng xứng đáng được hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình", The Hybrid dù đã nâng cấp lên tầm cao mới nhưng vẫn bám sát dòng bất động sản thực, gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng. Theo đó, mức giá công bố hiện tại từ 42 triệu đồng/m² cùng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn được xem là cơ hội cuối cùng dành cho khách hàng và nhà đầu tư giữa bối cảnh giá bất động sản trung tâm liên tục leo thang. Được biết, The Hybrid đã xây dựng đến tầng 10, dự kiến bàn giao quý 4/2024.