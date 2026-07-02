Từ tiếng gọi đến lặng im: Nỗ lực tìm kiếm tuyệt vọng sau động đất ở Venezuela

Hơn một tuần sau khi hai trận động đất tàn phá Venezuela, các đội cứu hộ địa phương và quốc tế vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm người sống sót dù hy vọng đã rất mong manh.

Tại thị trấn ven biển Carabelleda, một đội cứu hộ từ Los Angeles đang cố gắng lắng nghe dấu hiệu sự sống dưới những lớp gạch vụn.

Hai ngày sau khi cột mốc 72 giờ sống sót quan trọng trôi qua, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cho biết hàng chục nghìn người còn mất tích.

Sau khoảng thời gian đó, cơ hội sống sót giảm mạnh.

Dù vậy, các nhân viên cứu hộ vẫn còn chút hy vọng.

Nhân viên cứu hộ địa phương Alfredo mô tả khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng động vào hôm 30.6.

"Thình thịch, thình thịch - trời ơi, thực sự có ai đó ở dưới đó", ông kể lại.

Đội cứu hộ Brazil làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau các trận động đất ở La Guaira, Venezuela ẢNH: REUTERS

Trong đêm, có tiếng reo hò từ đội cứu hộ Jordan khi họ kéo ra được một đứa bé còn sống dưới tòa nhà sập ở Caracas.

Nhưng đó là trường hợp sống sót duy nhất được ghi nhận vào ngày thứ sáu của chiến dịch cứu hộ, các quan chức Venezuela cho biết.

Tại hầu hết các nơi, các đội cứu hộ chỉ tìm thấy sự im lặng rợn người.

Tại một bãi đỗ xe đổ nát ở La Guaira, các thành viên của Đơn vị Cứu hộ Khẩn cấp Quân sự Tây Ban Nha đang chui vào các không gian chật hẹp và sử dụng chó đánh hơi để tìm kiếm người sống sót.

Cuối cùng, họ chỉ có thể nói với người dân địa phương rằng sẽ cố gắng tìm và đưa thi thể bên trong ra ngoài.

Tại hải cảng chính La Guaira, hiện là nhà xác tạm thời, quan tài trống xếp chồng khắp nơi.

Thi thể được đặt trong túi, chờ người thân đến nhận dạng.

Số người chết mới nhất được chính phủ cập nhật đã vượt mốc 1.940.

Nhưng nhà chức trách dự báo số người thiệt mạng sẽ cao hơn nhiều.

Một điều phối viên của Liên Hiệp Quốc hôm 29.6 cho biết 10.000 túi đựng thi thể đang được chuẩn bị.

Trong khi một trang web báo cáo người mất tích đưa ra con số khoảng 43.000.

Và không phải ai cũng nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp.

Người dân từ nhiều khu vực khác nhau nói với Reuters rằng họ phải tự tìm cách đào bới để tìm người sống sót hoặc thi thể.

Đã có phản ứng dữ dội về tình trạng người Venezuela chỉ trích là phản ứng chậm chạp và thiếu thỏa đáng của chính quyền quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.

Và điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về con số ước tính lên đến hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 24.6.

Các cơ quan viện trợ đang kêu gọi thêm cứu trợ, khi người Venezuela có nguy cơ đói và bệnh tật.

Theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế: "Quy mô của các hoạt động ứng phó không đáp ứng được quy mô của nhu cầu nhân đạo".