Từ tiếng nói thế hệ Alpha đến hành động vì nước sạch học đường

Khi thế hệ Alpha cất tiếng nói về quyền học tập và môi trường sống

Thay vì chỉ quanh quẩn với những câu chuyện trường lớp hay điểm số, ngày càng nhiều học sinh thuộc thế hệ Alpha chủ động thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới các vấn đề xã hội.

Em Lê Tuệ Nhi, Trường Adelaide School Hà Nội (Hà Nội), đã đặt vấn đề về trách nhiệm cá nhân trong việc tiết kiệm nước qua một phép tính nhỏ tại chuỗi tọa đàm bằng tiếng Anh iSMART Ambassador Talk & Share: "Khi chúng ta để vòi nước xả liên tục trong một phút sẽ tương đương với khoảng 6 lít nước sạch đã bị lãng phí. Nên em cho rằng, việc mọi người nghĩ một cá nhân lãng phí nước thì quá nhỏ bé so với sự vận hành của các ngành công nghiệp lớn, là không đúng".

Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Minh, Trường tiểu học, THCS & THPT Đức Trí, TP.HCM, lại chỉ ra điểm tương đồng về quyền cơ bản giữa việc được tiếp cận nước sạch và cơ hội học tập, sử dụng các công nghệ kỹ thuật AI hiện đại của mọi công dân, dưới góc độ công bằng xã hội. Ngọc Minh chia sẻ: "Mặc dù AI là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, còn nước sạch là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhưng không phải ai cũng được tiếp cận hai yếu tố này một cách bình đẳng. Em nghĩ rằng sự tiến bộ thật sự không chỉ tạo ra công nghệ mới mà còn phải đảm bảo sự phát triển đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người".

Góc nhìn của các em về nước sạch không chỉ dừng lại ở nhu cầu sinh hoạt thường nhật, mà được nâng lên thành điều kiện tiên quyết cho sự bình đẳng trong giáo dục và trách nhiệm công dân. Sự thay đổi trong nhận thức này cho thấy những suy nghĩ của các em tuy giản dị nhưng chứa đựng vô vàn ý nghĩa, thể hiện sự nhạy bén và chiều sâu tư duy.

Nước sạch - Điều kiện căn bản của một nền giáo dục toàn diện

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh học đường tại nhiều điểm trường khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn còn không ít thách thức. Nguồn nước không an toàn không chỉ là câu chuyện về sức khỏe, mà còn gián tiếp bào mòn cơ hội học tập của trẻ em.

Theo Kế hoạch hành động về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023 - 2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, khoảng 25% số trường học tại Việt Nam chưa thể tự cung cấp đủ nước uống và nước sạch sinh hoạt đạt chuẩn cho học sinh. Những đợt ốm dai dẳng, những ngày phải nghỉ học bắt buộc do tiêu chảy hay các bệnh đường tiêu hóa không chỉ làm đứt gãy nhịp học tập, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến thể lực và khả năng phát triển trí tuệ của các em.

"Em nghĩ sức khỏe và việc học có mối liên hệ rất chặt chẽ. Nếu phải thường xuyên dùng nguồn nước không đảm bảo, học sinh có thể bị ốm, phải nghỉ học nhiều ngày khiến bài vở, kiến thức bị tồn đọng. Các bạn sẽ cảm thấy rất chật vật, khó theo kịp tiến độ hơn khi trở lại lớp học. Dần dần, điều đó sẽ làm giảm sự tự tin trong học tập. Điều đó thật đáng buồn khi vấn đề không xuất phát từ năng lực của học sinh mà lại đến từ môi trường". Ý kiến này về mối liên hệ giữa nguồn nước và sự tự tin trong học tập của em Huỳnh Kim Khánh, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, đã phản ánh một thực tế rằng, học sinh ngày nay không chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động, mà đang chủ động quan sát, phản biện và khao khát được đóng góp cho môi trường học tập an toàn, khỏe mạnh hơn.

Hiện thực hóa tiếng nói bằng hành động: Dự án "Nước sạch cho em"

Khi tiếng nói của học sinh về vấn đề nước sạch được cất lên, câu hỏi đặt ra cho những người làm giáo dục và toàn xã hội không dừng lại ở việc "lắng nghe", mà là "hiện thực hóa" những tâm tư đó thành hành động cụ thể.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nước đối với sức khỏe học đường, iSMART Education đã phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (DNXH VCF) chính thức triển khai dự án cộng đồng "Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng". Dự án ra đời với mong muốn cải thiện điều kiện học tập cho học sinh tại các vùng còn nhiều khó khăn, bắt đầu từ việc mang đến nguồn nước uống tinh khiết đạt chuẩn ngay tại trường học.

Dự án được triển khai tại 5 điểm trường thuộc các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk, TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ), Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ) và Cần Thơ, dự kiến mang lại giá trị trực tiếp cho hơn 2.250 học sinh và hơn 160 giáo viên. Tại mỗi điểm trường, iSMART tài trợ hệ thống máy lọc nước tinh khiết dung tích 150 lít/giờ, đủ khả năng cung cấp nước uống an toàn cho 400 - 500 học sinh mỗi ngày.

Lan tỏa thông điệp cùng sân chơi "Đại sứ đồng hành"

Không dừng lại ở việc lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, iSMART còn mở rộng sự kết nối đến cộng đồng thông qua minigame "Đại sứ đồng hành" (diễn ra từ 3 - 24.8.2026). Đây là sân chơi tạo cơ hội cho học sinh và phụ huynh trên cả nước cùng tham gia lan tỏa thông điệp bằng cách chia sẻ những hành động tiết kiệm nước thực tế tại gia đình, đồng thời gửi gắm những lời chúc, lời động viên chân thành tới các bạn nhỏ tại các điểm trường thụ hưởng.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng là minh chứng cho việc khi được trao cơ hội và định hướng đúng đắn, mỗi học sinh đều có thể trở thành một "đại sứ", góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, nhân văn và tràn đầy sự chia sẻ.

Hành trình nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai không phải là câu chuyện của riêng ai. Bằng việc kết nối giữa tiếng nói tư duy của học sinh và những hành động thiết thực cho cộng đồng, iSMART đang góp phần khẳng định một giá trị giáo dục bền vững, nơi việc học tập luôn gắn liền với sự chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ mai sau.