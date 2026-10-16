Từ tình hữu nghị ba thập kỷ đến những chân trời hợp tác mới

Ngày 13.10.2026, ngày Doanh nhân Việt Nam, Tập đoàn Sovico và Thành phố Tự do và Hanse Hamburg (Đức) ký kết Thỏa thuận Đối tác, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, đường sắt, tài chính, logistics, công nghệ và giáo dục

Những người bạn lâu năm, những cơ hội mới

Sáng 13.10, tại Hội sở HDBank, Anh hùng Lao động, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đón tiếp ông Peter Tschentscher - Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất Thành phố Hamburg cùng đoàn công tác. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, mở đầu cho những trao đổi về kết nối thế mạnh công nghiệp, công nghệ và tài chính của Đức với nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Anh hùng Lao động, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đón tiếp ông Peter Tschentscher - Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất Thành phố Hamburg cùng đoàn công tác tới thăm Hội sở HDBank vào sáng 13.10.

Tham dự có ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank; Tiến sĩ Philipp Rösler - nguyên Phó thủ tướng Đức, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet; ông Phạm Văn Đẩu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vikki Digital Bank cùng lãnh đạo cấp cao các đơn vị thành viên.

Chia sẻ về hơn ba thập kỷ gắn bó với các đối tác Đức, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh những nền tảng hợp tác trong công nghệ, y tế, tài chính - ngân hàng và hàng không. Từ nền tảng ấy, bà đề xuất mở rộng kết nối hàng không trực tiếp Việt Nam - Đức, hợp tác phát triển hạ tầng sân bay, logistics, đường sắt đô thị, hàng hải và công nghiệp hỗ trợ.

Thủ hiến Peter Tschentscher giới thiệu thế mạnh của Hamburg về công nghiệp hàng không, hàng hải, đường sắt và nghiên cứu công nghệ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển giao thông công cộng, kết nối cảng biển với mạng lưới logistics và xây dựng đô thị bền vững.

Trong lĩnh vực tài chính, sự gắn kết đã được cụ thể hóa qua việc DEG, thuộc Tập đoàn Ngân hàng Phát triển KfW của Đức, trực tiếp đầu tư vào HDBank hơn năm năm qua. Dịch vụ Bàn Đức (German Desk) được hai bên hợp tác triển khai tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Đức tiếp cận các cơ hội đầu tư, thương mại. Những kết quả này tạo nền tảng thiết thực để mở rộng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chia sẻ về hơn ba thập kỷ gắn bó với các đối tác Đức, Anh hùng Lao động, Ttến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo- Chủ tịch Tập đoàn Sovico nhấn mạnh những nền tảng hợp tác trong công nghệ, y tế, tài chính - ngân hàng và hàng không. Từ nền tảng ấy, bà đề xuất mở rộng kết nối hàng không trực tiếp Việt Nam - Đức, hợp tác phát triển hạ tầng sân bay, logistics, đường sắt đô thị, hàng hải và công nghiệp hỗ trợ

Hamburg trong những ký ức thân thương

Chiều cùng ngày, tại diễn đàn "Hamburg - Sovico Strategic Business & Partnership Forum 2026", câu chuyện hợp tác được tiếp nối bằng những kỷ niệm gần gũi.

Mở đầu chương trình, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, tiến sĩ Philipp Rösler và ông Phạm Văn Đẩu cùng trao hoa chào đón bà Liv Assmann - Quốc vụ khanh, đại diện toàn quyền Thành phố Tự do và Hanse Hamburg bên cạnh Chính phủ Liên bang, Liên minh châu Âu và phụ trách đối ngoại.

“Có lẽ quý vị sẽ thắc mắc tại sao hôm nay tôi ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày. Đó là bởi vì đây là một dịp vô cùng đặc biệt, khi tôi có cơ hội gặp lại những người bạn thân thiết đến từ châu Âu”, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ vui, mang đến không khí ấm áp cho cuộc gặp

Với bà, nước Đức hiện diện trong nhiều ký ức đẹp: những giai điệu Modern Talking, niềm ngưỡng mộ huyền thoại Công thức 1 Michael Schumacher, tình yêu bóng đá và những trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Hamburg cũng gắn với những dấu mốc hợp tác đáng nhớ, khi nhiều tàu bay Airbus của Vietjet được bàn giao tại đây trong hơn một thập kỷ qua, trước khi cất cánh trên những hành trình kết nối Việt Nam với thế giới.

Bà nhớ lại những chuyến đi từ Moscow đến Berlin, những hành trình bằng đường sắt nối các thành phố châu Âu. Trải nghiệm về một hệ thống giao thông thuận tiện, chất lượng và kết nối rộng mở đã để lại ấn tượng sâu sắc, đồng thời gợi mở mong muốn đưa những kinh nghiệm tốt của thế giới vào phát triển hạ tầng Việt Nam.

Từ những ký ức riêng đến những chuyến bay và quan hệ đầu tư lâu dài, sự gắn bó với nước Đức được bồi đắp qua từng cuộc gặp, từng dự án và những cam kết được thực hiện.

Kết nối thế mạnh, cùng kiến tạo tương lai

"Giờ đây là lúc các bên cùng chia sẻ tầm nhìn, kết nối nguồn lực và tạo ra những giá trị bền vững", tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh tại diễn đàn.

Đoàn công tác Thành phố Tự do và Hanse Hamburg (Đức) trải nghiệm tuyến metro số 1 từ ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú) đến ga Ba Son (phường Sài Gòn), sử dụng thẻ Vikki Bank để thanh toán vé

Sovico đang bước vào giai đoạn đầu tư mới, mở ra nhu cầu hợp tác trong hàng không, phát triển sân bay, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, thành phố thông minh, công nghiệp xanh và công nghệ. Các dự án sân bay quốc tế Long Thành, Gia Bình cùng kế hoạch phát triển đường sắt đô thị tại TP.HCM, Đồng Nai và Hà Nội được đề cập như những cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, kết nối năng lực và nghiên cứu hợp tác.

"Tôi tin rằng mỗi quốc gia đều có quyền đặt ra những mục tiêu lớn và nỗ lực hiện thực hóa khát vọng của mình", bà chia sẻ. Để những khát vọng ấy trở thành hiện thực, bà nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn, kế hoạch đầu tư phù hợp và sự phối hợp hiệu quả giữa các bên.

Từ phía Hamburg, bà Liv Assmann cho biết chuyến công tác hướng tới việc mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, đồng thời làm sâu sắc những quan hệ hiện có. Với thế mạnh về logistics và công nghiệp, Hamburg mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các thỏa thuận với những trường đại học Việt Nam trong chuyến thăm cũng mở thêm cơ hội kết nối về giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn công tác Thành phố Tự do và Hanse Hamburg (Đức) tham quan Phòng Giao dịch của Vikki Bank tại Trung tâm Đổi mới- Sáng tạo (Galaxy Innovation Hub)

Ấn tượng trước sức sống năng động, sự cởi mở và lòng hiếu khách của Việt Nam, bà chia sẻ: "Đoàn đại biểu Hamburg rất mong chờ những cơ hội hợp tác trong thời gian tới, góp phần tăng cường kết nối giữa Hamburg với TP.HCM nói riêng và giữa Hamburg với Việt Nam nói chung".

Thỏa thuận Đối tác giữa Sovico và Hamburg tạo khuôn khổ thúc đẩy các chương trình, dự án trong hàng không, đường sắt, tài chính, logistics, công nghệ, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nghiên cứu. Sự kết nối giữa năng lực công nghiệp, kinh nghiệm phát triển của Hamburg với hệ sinh thái và tầm nhìn đầu tư của Sovico mở ra triển vọng hợp tác dài hạn, hướng tới những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Từ tình hữu nghị được gìn giữ qua hơn ba thập kỷ, Sovico và Hamburg đang cùng viết tiếp một chương hợp tác mới - nơi sự tin cậy mở đường cho đầu tư, tri thức và công nghệ, để mỗi kết nối hôm nay mang lại những cơ hội tốt đẹp hơn cho ngày mai

Được ký kết đúng ngày Doanh nhân Việt Nam, thỏa thuận mang ý nghĩa của một cam kết cùng hành động. Như kỳ vọng của Chủ tịch Sovico: "Tôi hy vọng rằng những ý tưởng được trao đổi tại đây hôm nay sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác, các dự án khả thi và những kết quả có thể đo lường được".

Từ tình hữu nghị được gìn giữ qua hơn ba thập kỷ, Sovico và Hamburg đang cùng viết tiếp một chương hợp tác mới - nơi sự tin cậy mở đường cho đầu tư, tri thức và công nghệ, để mỗi kết nối hôm nay mang lại những cơ hội tốt đẹp hơn cho ngày mai.



