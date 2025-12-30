Tự triển khai hạ tầng và 'gánh nặng vận hành' kìm hãm SaaS, cách Cloud tháo gỡ

Thực tế, việc vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt có thể không dễ dàng ngay cả với các công ty lâu năm. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng từ công nghệ mới như Cloud, AI đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp SaaS tiến lên. Do đó, lĩnh vực SaaS được kỳ vọng sẽ phát triển năng động, thu hút những người mới và mở rộng cơ hội cho cả những người tham gia cũ.

Yêu cầu về tốc độ nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt của phân khúc thị trường SaaS tạo nên những thách thức trong phát triển sản phẩm SaaS, bao gồm một hoặc tất cả những vấn đề sau:

Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường: Tốc độ xây dựng và triển khai ứng dụng

Trong thế giới chạy đua của SaaS, tốc độ không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là nền tảng quan trọng. Khả năng xây dựng, ra mắt và mở rộng nhanh chóng thường quyết định liệu một sản phẩm SaaS có thành công hay không.

Tuy nhiên, các SaaS đang triển khai trên hệ thống vật lý truyền thống có thể gặp tình huống chậm và tốn nhiều công sức hơn. Một trong những nguyên nhân lớn đến từ môi trường không nhất quán. Mỗi môi trường chạy một kiểu vì thiếu chuẩn hóa Kubernetes hoặc thiếu hạ tầng container. Việc khác phiên bản OS, thư viện, runtime dẫn đến lỗi "chạy được trên máy dev nhưng không chạy trên production" xảy ra liên tục.

Khi thực hiện CI/CD thủ công sẽ phụ thuộc nhiều vào con người do đó có thể gặp tỷ lệ lỗi cao hơn, khó khôi phục nhanh khi có sự cố (rollback). Trong khi đó, SaaS cần triển khai nhanh, thử nghiệm liên tục, rollback tức thì khi có lỗi. Khi CI/CD không được chuẩn hóa thì mỗi lần deploy là một lần "căng thẳng", rủi ro lỗi production tăng cao, startup SaaS có thể khó khăn để ra mắt sản phẩm hoặc tính năng mới thường xuyên dẫn đến mất lợi thế phản hồi nhanh với nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp SaaS có thể cũng không có sẵn các dịch vụ để tích hợp luôn khi phát sinh nhu cầu. Ví dụ cần Kafka để xử lý dữ liệu lớn, không dùng DBaaS nên tốn thời gian bảo trì database, không có API/Terraform để tự động hóa hạ tầng nên đội Dev sẽ phải thực hiện thủ công… Nếu trong quá trình phát triển mà doanh nghiệp phát sinh các nhu cầu trên sẽ cần rất nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, triển khai. Vì doanh nghiệp sẽ cần tự triển khai rất nhiều dịch vụ với độ khó cao không phải thế mạnh của đội ngũ IT nếu muốn sử dụng, và dẫn đến cản trở tốc độ phát triển của công ty. Khi nhân sự Dev phải kiêm DevOps, doanh nghiệp SaaS mất 30 - 40% thời gian không dành cho phát triển tính năng mới.

Một SaaS đã sử dụng Kubernetes Engine để tự động quản lý và mở rộng các ứng dụng container, kết hợp với Cloud Database, Kafka... cho mọi nhu cầu phát triển để giảm vận hành thủ công phức tạp tới 80%.

Dự kiến tăng trưởng người dùng: Cơ sở hạ tầng có thể mở rộng nhanh đến mức nào?

Khả năng mở rộng là một thông số quan trọng cần chú trọng khi xây dựng sản phẩm SaaS. Các doanh nghiệp sẽ cần đảm bảo tính ổn định khi tăng trưởng hệ thống. Do đó, việc đáp ứng yêu cầu mở rộng nhanh chóng hoặc thay đổi nhu cầu mà không gây ra gián đoạn hoạt động là điều tối quan trọng đối với các nhà phát triển SaaS.

Một số giải pháp nhiều doanh nghiệp sử dụng để giúp đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho nhu cầu tài nguyên thay đổi có thể kể đến như:

Sử dụng kiến trúc có khả năng mở rộng, ví dụ microservices, chia ứng dụng thành các phần nhỏ hơn, có khả năng mở rộng độc lập.

Triển khai cơ sở hạ tầng đám mây để tận dụng khả năng tự động mở rộng quy mô máy chủ (tăng số lượng máy chủ tự động bằng Auto Scaling). Bộ cân bằng tải - Load Balancer sẽ giúp phân phối lưu lượng truy cập hiệu quả giữa các máy chủ (kết hợp với Auto Scaling để vừa tăng số lượng máy chủ vừa phân tải phù hợp). CDN sẽ giảm độ trễ và giảm tải lưu lượng khi truy cập tăng cao..

Ưu tiên các cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng như NoSQL.

Đảm bảo người dùng luôn có trải nghiệm tốt

Khả năng truy cập liên tục là một trong những lợi thế để SaaS duy trì lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, có những trường hợp SaaS tạm thời không thể truy cập, hoặc ngừng phản hồi thời gian dài. Những trường hợp như vậy có thể đến từ sự cố máy chủ, sự cố mạng, bảo trì nhưng không có dự phòng, multi AZ, load balancing. Hoặc lưu trữ file không tối ưu, dễ đầy ổ đĩa nếu không dùng Object Storage… Do đó, một trong những thách thức của SaaS nằm ở việc duy trì tính liên tục của sản phẩm.

Không gián đoạn hoạt động trong mọi trường hợp, từ việc truy cập tăng mạnh trong cao điểm, cho đến thực hiện bảo trì hay sự cố bất ngờ. Gia tăng trải nghiệm tối đa là cách hiệu quả để giữ chân người dùng. Cách này ít tốn kém hơn so với việc thu hút người dùng mới, nhưng vẫn đòi hỏi nỗ lực của doanh nghiệp.

Sử dụng kiến trúc với mô hình Multi AZ, luôn có hệ thống dự phòng và khôi phục sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào, đầy đủ các giải pháp S3, CDN đáp ứng nhu cầu truy cập tốc độ cao của doanh nghiệp SaaS.

Hạn chế về tài chính: Đặc biệt là đối với các công ty giai đoạn đầu

Chi phí hạ tầng cao nhưng hiệu quả thấp (vì không tối ưu tài nguyên) cũng là một vấn đề kìm hãm SaaS phát triển. Chi phí Cloud được thiết lập theo mô hình lưu lượng truy cập và mức sử dụng tài nguyên thực tế thường giúp tối ưu ngân sách đến 50%.

