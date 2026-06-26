Tủ trung thế được số hóa đang thay đổi cách vận hành hạ tầng điện

Tại các phòng điện của tòa nhà và nhà máy - nơi giữ vai trò trung tâm trong việc cung cấp năng lượng - công nghệ số giúp doanh nghiệp chuyển từ bảo trì định kỳ và xử lý sự cố bị động sang giám sát thiết bị theo thời gian thực, nhận cảnh báo sớm và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tủ trung thế MCSeT kết hợp máy cắt EvoPacT cho phép thực hiện từ xa thông qua màn hình HMI hoặc ứng dụng trên thiết bị di động

Khi tủ điện có thể "giao tiếp"

Nếu như trước đây, mỗi thao tác đóng cắt hay kiểm tra tình trạng thiết bị đều đòi hỏi kỹ sư phải trực tiếp có mặt tại hiện trường, thì tại các trạm phân phối điện sử dụng giải pháp tủ trung thế MCSeT kết hợp máy cắt EvoPacT của Schneider Electric, nhiều công việc đã có thể thực hiện từ xa.

Thông qua màn hình HMI hoặc ứng dụng quản lý, kỹ sư có thể giám sát trạng thái vận hành và thực hiện thao tác trong giới hạn an toàn mà không cần tiếp xúc trực tiếp với tủ điện trung thế.

Nền tảng của sự thay đổi này là hệ thống IoT tích hợp sẵn trong tủ điện, với các cảm biến liên tục thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng máy cắt, điểm kết nối và các dấu hiệu bất thường. Dữ liệu được truyền qua nền tảng EcoStruxure, giúp đội ngũ vận hành theo dõi và tương tác theo thời gian thực từ bất kỳ đâu.

Theo đó, tủ điện không chỉ thực hiện nhiệm vụ đóng cắt, mà còn trở thành nguồn dữ liệu vận hành liên tục, hỗ trợ người vận hành nắm bắt trạng thái hệ thống một cách chủ động và toàn diện.

Từ kiểm tra định kỳ đến giám sát 24/7

Theo các chuyên gia ngành điện công nghiệp, nhiều sự cố nghiêm trọng thường bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ và khó nhận biết bằng mắt thường, như: lão hóa điểm kết nối, ngưng tụ hơi nước, hao mòn tiếp điểm hay phóng điện cục bộ. Nếu không được phát hiện kịp thời, các hiện tượng này có thể dẫn tới gián đoạn sản xuất hoặc hư hỏng thiết bị.

Trong các ngành đòi hỏi vận hành liên tục như khai khoáng, luyện kim, dầu khí hay điện lực, mỗi lần dừng máy ngoài kế hoạch đều kéo theo tổn thất đáng kể, khiến doanh nghiệp phải chuyển dần từ kiểm tra định kỳ sang giám sát liên tục dựa trên dữ liệu.

Với tủ trung thế MCSeT kết hợp máy cắt EvoPacT, hệ thống cảm biến cho phép giám sát 24/7 và có thể phát hiện sớm tới 63% các kịch bản có nguy cơ gây ngừng hoạt động trước khi sự cố xảy ra, giúp đội ngũ vận hành chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp.

Không chỉ dừng ở phát hiện sự cố, dữ liệu vận hành liên tục còn mở ra mô hình bảo trì dự đoán, thay thế cách bảo trì theo lịch cố định bằng việc can thiệp dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị. Theo Schneider Electric, phương pháp này có thể giúp giảm tới 40% thời gian và chi phí bảo trì, đồng thời kéo dài tuổi thọ tài sản điện.

Song song đó, yếu tố an toàn cũng được nâng cao khi giảm nhu cầu tiếp xúc trực tiếp với khu vực có nguy cơ hồ quang điện. Hệ thống bảo vệ hồ quang sớm có thể phát hiện sự cố và gửi tín hiệu cắt máy cắt trong khoảng 2 mili giây, góp phần bảo vệ con người và tủ điện.

Ngoài ra, tủ trung thế MCSeT kết hợp máy cắt EvoPacT có độ bền bỉ vượt trội với số lần đóng cắt lên tới 50.000, cùng chuẩn an ninh mạng quốc tế IEC 62443 cho hệ thống điều khiển công nghiệp.

Hệ thống cảm biến trong tủ trung thế MCSeT kết hợp máy cắt EvoPacT có thể theo dõi tình trạng thiết bị 24/7

Phần thiết yếu của hành trình xây dựng nhà máy thông minh

Khi các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, hạ tầng điện cũng đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái dữ liệu chung thay vì vận hành độc lập như trước đây.

Từ việc theo dõi tình trạng thiết bị từ xa, nhận cảnh báo theo thời gian thực đến tối ưu bảo trì dựa trên dữ liệu, các giải pháp như tủ trung thế MCSeT kết hợp máy cắt EvoPacT cho thấy số hóa không chỉ hiện diện trên dây chuyền sản xuất mà đã đi sâu vào những thành phần cốt lõi nhất của nhà máy.

Trong bối cảnh yêu cầu về hiệu quả, độ tin cậy và an toàn ngày càng cao, khả năng biến dữ liệu vận hành thành những hành động cụ thể đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Số hóa không chỉ giúp giám sát thiết bị hay phát hiện sớm các rủi ro, mà còn trao quyền cho đội ngũ vận hành thông qua việc cung cấp thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn. Đây cũng là một trong những nền tảng của mô hình nhà máy thông minh, nơi con người, thiết bị và dữ liệu được kết nối chặt chẽ để tối ưu toàn bộ hoạt động sản xuất.

Và tại các phòng điện, quá trình chuyển đổi đó đang bắt đầu từ những thiết bị cốt lõi như tủ điện trung thế - nơi không chỉ thực hiện chức năng đóng cắt và bảo vệ, mà còn trở thành điểm kết nối dữ liệu quan trọng của hạ tầng điện số.