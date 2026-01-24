Từ trường làng Gia Lai: Số hóa an toàn theo Thập kỷ giao thông Liên Hiệp Quốc

Trước đó vào ngày 31.5.2025, tại Việt Nam mô hình tiên phong đáp ứng đúng định hướng này của Liên Hiệp Quốc đã được kích hoạt. Theo Công văn số 113-C/HĐĐTW do Trung ương Đoàn chủ trì với sự đồng hành về An toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty TNHH BVOT Group, Trường Ia Nhin được chọn làm điểm triển khai môn học Kỹ năng nhận diện nguy cơ (Hazard Perception Skill).

Liên Hiệp Quốc công bố Thập kỷ giao thông bền vững 2026 - 2035 đề cao sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý giao thông và các tổ chức giáo dục, xã hội nhằm bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em

Trường tiểu học Ia Nhin, Gia Lai trở thành hình mẫu được truyền thông quốc tế nhắc đến trong công bố Thập kỷ giao thông của Liên Hiệp Quốc

Theo thầy Nguyễn Đăng Thiện, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ia Nhin, ngoài cải thiện cơ sở hạ tầng thì điều quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong cách tiếp cận giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Trong chương trình do Trung ương Đoàn chủ trì cùng sự phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và BVOT Group, các em đã được trang bị kỹ năng nhận diện và xử lý nguy cơ khi tham gia giao thông (Hazard Perception Skills).

Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, việc trang bị các kỹ năng nhận diện nguy cơ (Hazard Perception Skills) cho các em học sinh là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực, đúng đắn. Khi được trang bị kỹ năng này giúp trẻ em tăng khả năng quan sát, phát hiện và dự đoán các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn trên đường trước khi chúng thực sự xảy ra, từ đó có hành động kịp thời để tránh va chạm.

Cũng theo ông Minh, chương trình của BVOT Group thể hiện rõ định hướng kết hợp giữa vai trò quản lý nhà nước về giải pháp công nghệ - một xu hướng tất yếu trong giáo dục an toàn giao thông hiện đại, phù hợp với chủ trương Liên minh "Liên minh giáo dục và giao thông" của Liên Hiệp Quốc trong công bố Thập kỷ giao thông bền vững 2026 - 2035.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng Hiệu trưởng Trường Ia Nhin và ông Trần Hồng Ninh - Giám đốc Công ty TNHH BVOT GROUP trong lớp học về kỹ năng nhận diện nguy cơ

Ông Minh nhấn mạnh: "Mô hình phối hợp này cũng bám sát tinh thần Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15.11.2024 về trách nhiệm của Ủy ban An toàn giao thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Trung ương Đoàn trong việc huy động nguồn lực xã hội, cùng chung tay trang bị kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ để đảm bảo an toàn cho học sinh Việt Nam".

Trước đó vào năm 2020, Trường tiểu học Ia Nhin, Gia Lai cũng được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng các tổ chức quốc tế tài trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Các em học sinh, Ban giám hiệu Trường tiểu học Ia Nhin, Gia Lai cùng Bí thư T.Ư Đoàn lăn tay và ký tên ủng hộ 'Tham gia giao thông an toàn và văn minh'