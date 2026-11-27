Từng điều trị chân trái tại quê nhà năm 24 tuổi, khi bệnh tiếp tục tiến triển ở chân phải, Andrii đã tìm hiểu kỹ lưỡng và quyết định đặt trọn niềm tin vào Phòng khám Dr.Vein tại Việt Nam.

Suy giãn tĩnh mạch đang trẻ hóa, 24 tuổi suy giãn tĩnh mạch C2 ở hai chân

Nhiều người vẫn nghĩ suy giãn tĩnh mạch chỉ gặp ở tuổi trung niên, nhưng câu chuyện của Andrii là minh chứng rõ nét cho thấy bệnh lý này hoàn toàn có thể tấn công người trẻ. Vài tuần trước khi đến khám, những cơn đau nhức dữ dội vùng cẳng chân liên tục hành hạ, kèm theo các đường tĩnh mạch xanh ngoằn ngoèo lan xuống hai bàn chân. Đặc biệt, mặt trong cẳng chân phải nổi rõ các búi tĩnh mạch giãn lớn, gây căng tức và cản trở trực tiếp đến những đêm biểu diễn.

Trước khi đến Dr.Vein, Andrii từng ghé qua 2 - 3 phòng khám khác nhưng vẫn chưa thực sự an tâm về quy trình thăm khám lẫn phác đồ tư vấn. Chỉ đến khi tìm hiểu sâu về chuyên môn của ThS-BS.CKII Lê Kim Cao cùng uy tín điều trị chuyên sâu tại Dr.Vein, anh mới quyết định trực tiếp đến thăm khám.

Phác đồ can thiệp chuyên sâu và ít xâm lấn: Phục hồi nhanh chóng

Tại Dr.Vein, ThS-BS.CKII Lê Kim Cao trực tiếp thăm khám và thực hiện siêu âm Doppler mạch máu. Kết quả ghi nhận tình trạng giãn tĩnh mạch hai bên cẳng chân - cổ chân, đặc biệt là dòng trào ngược tĩnh mạch hiển lớn chân phải kéo dài trên 3 giây, xác định chẩn đoán suy tĩnh mạch chi dưới mức độ C2.

Thấu hiểu mong muốn sớm quay lại với âm nhạc của nam DJ trẻ, bác sĩ Cao chỉ định phác đồ ít xâm lấn kết hợp Laser nội mạch (EVLA) và lấy bỏ tĩnh mạch giãn qua da (Muller) cho chân phải. Kỹ thuật EVLA sử dụng nhiệt lượng đóng kín đoạn tĩnh mạch suy mà không cần mổ hở, trong khi kỹ thuật Muller loại bỏ gọn gàng các búi tĩnh mạch nổi gồ ghề qua những đường mổ nhỏ.

Ca can thiệp diễn ra nhẹ nhàng, vượt xa kỳ vọng của Andrii. Anh chia sẻ: "Kỹ thuật của bác sĩ rất tuyệt vời và không đau đớn như tôi từng tưởng tượng. Lần đầu điều trị ở quê nhà thực sự rất khó khăn. Dr.Vein hoàn toàn sở hữu chất lượng chuyên môn mang tầm quốc tế, không hề thua kém các cơ sở y tế tại châu Âu".

Miễn phí tái khám sau điều trị, đồng hành cùng bệnh nhân trên hành trình phục hồi

Sau thủ thuật, Andrii được hướng dẫn chế độ chăm sóc phù hợp với nghề DJ và hưởng chính sách tái khám miễn phí trọn vẹn tại Dr.Vein. Đáng chú ý, giống như nhiều bệnh nhân quốc tế khác tại phòng khám, Andrii thể hiện sự kỷ luật rất cao sau điều trị. Chính sự kết hợp giữa phác đồ chuyên sâu và ý thức chăm sóc chủ động này giúp bảo toàn hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.

Từ hành trình điều trị của chàng DJ người Ukraine, Dr.Vein tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và sự tin tưởng ngày càng lớn từ bệnh nhân quốc tế.