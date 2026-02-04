Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM

Tối 31.1, Waterpoint tạm gác lại nhịp sống yên bình thường nhật để khoác lên mình diện mạo rực rỡ của một điểm hẹn lễ hội sôi động bậc nhất phía tây TP.HCM. Mini concert Unstoppable diễn ra ngay lòng đô thị bên sông, nơi sân khấu được thiết kế mở, hòa quyện cùng cảnh sắc sông nước và không gian sinh hoạt cộng đồng rộng lớn. Khi hoàng hôn dần buông, sân khấu Unstoppable được thắp sáng, mở ra không gian nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc cùng hòa nhịp, tạo nên một đêm diễn giàu năng lượng nhưng vẫn mang vẻ lãng mạn rất riêng của Waterpoint.

Sự xuất hiện của Tăng Phúc, Đỗ Hoàng Hiệp, Liên Bỉnh Phát và Hà Lê thổi bùng không gian cả đại đô thị, nơi không gian biểu diễn rộng mở, cộng đồng cư dân nội khu lẫn du khách tham quan đều có thể cùng thưởng thức âm nhạc, hòa giọng và tận hưởng bầu không khí lễ hội lan tỏa.

Đêm nhạc mang tinh thần trẻ trung, phóng khoáng nhưng không tách rời bản sắc sinh thái của khu đô thị. Khi thành phố lên đèn, Waterpoint cũng chuyển mình trong một nhịp điệu mới, sôi động mà vẫn thư thái nơi âm nhạc trở thành chất keo gắn kết cộng đồng trong những ngày tết đang đến rất gần.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, Unstoppable đã trở thành dấu mốc mở màn cho chuỗi hoạt động tết bùng nổ tại Waterpoint, mang đến một "vibe" lễ hội hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn gắn chặt với không gian sinh thái ven sông đặc trưng của đại đô thị.

Từ ngày 7.2, Waterpoint tiếp tục nối dài không khí lễ hội bằng chuỗi sự kiện Hội Hoa Xuân 2026 và các hoạt động du xuân "trên bến dưới thuyền" ven sông, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn phía tây TP.HCM trong suốt mùa tết.

Tại Waterpoint, người trẻ có thể dạo chợ hoa, tham gia các hoạt động trải nghiệm cổ truyền ngày tết, thưởng thức những đêm nhạc acoustic hoặc check-in, thư giãn với vô vàn khung cảnh đẹp bên sông. Với các gia đình, đây chính là không gian du xuân đầu năm giàu trải nghiệm, nơi các thế hệ cùng nhau dạo bước, tận hưởng mùa xuân trong khung cảnh thiên nhiên rộng mở.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Waterpoint tổ chức lễ hội như một chuỗi trải nghiệm liền mạch, thay vì những hoạt động đơn lẻ. Không gian ven sông, các trục cảnh quan và khu sinh hoạt cộng đồng được kết nối chặt chẽ, tạo nên dòng chảy lễ hội xuyên suốt, nơi mỗi khoảnh khắc đều đậm chất tết.

Chỉ cách TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển, Waterpoint trở thành lựa chọn thú vị cho những chuyến du xuân. Nơi đây cư dân và du khách có thể khám phá trải nghiệm nhịp sống tại một đại đô thị hiện đại, đáng sống phía tây TP.HCM, vừa có thể thư thái tận hưởng không gian tươi đẹp bên sông rộng mở và lưu lại những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, bạn bè trong những ngày đầu năm.

Waterpoint sẽ chính thức khai mạc Hội hoa xuân 2026 vào ngày 7.2, chương trình kéo dài đến hết 26.2 (tức mùng 10 tết). Hãy lên lịch ghé Waterpoint và khởi đầu một năm mới thật rực rỡ theo cách riêng của bạn.