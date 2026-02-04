Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/02/2026 11:00 GMT+7

Tối 31.1, bờ sông Vàm Cỏ Đông đã trở thành điểm hẹn lễ hội khi đông đảo khán giả cùng hòa mình vào mini concert Unstoppable (Không lùi bước), mở màn chuỗi trải nghiệm tết sôi động tại Đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh).

Tối 31.1, Waterpoint tạm gác lại nhịp sống yên bình thường nhật để khoác lên mình diện mạo rực rỡ của một điểm hẹn lễ hội sôi động bậc nhất phía tây TP.HCM. Mini concert Unstoppable diễn ra ngay lòng đô thị bên sông, nơi sân khấu được thiết kế mở, hòa quyện cùng cảnh sắc sông nước và không gian sinh hoạt cộng đồng rộng lớn. Khi hoàng hôn dần buông, sân khấu Unstoppable được thắp sáng, mở ra không gian nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc cùng hòa nhịp, tạo nên một đêm diễn giàu năng lượng nhưng vẫn mang vẻ lãng mạn rất riêng của Waterpoint.

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM- Ảnh 1.

Sự xuất hiện của Tăng Phúc, Đỗ Hoàng Hiệp, Liên Bỉnh Phát và Hà Lê thổi bùng không gian cả đại đô thị, nơi không gian biểu diễn rộng mở, cộng đồng cư dân nội khu lẫn du khách tham quan đều có thể cùng thưởng thức âm nhạc, hòa giọng và tận hưởng bầu không khí lễ hội lan tỏa.

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM- Ảnh 2.

Đêm nhạc mang tinh thần trẻ trung, phóng khoáng nhưng không tách rời bản sắc sinh thái của khu đô thị. Khi thành phố lên đèn, Waterpoint cũng chuyển mình trong một nhịp điệu mới, sôi động mà vẫn thư thái nơi âm nhạc trở thành chất keo gắn kết cộng đồng trong những ngày tết đang đến rất gần.

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM- Ảnh 3.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, Unstoppable đã trở thành dấu mốc mở màn cho chuỗi hoạt động tết bùng nổ tại Waterpoint, mang đến một "vibe" lễ hội hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn gắn chặt với không gian sinh thái ven sông đặc trưng của đại đô thị.

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM- Ảnh 4.

Từ ngày 7.2, Waterpoint tiếp tục nối dài không khí lễ hội bằng chuỗi sự kiện Hội Hoa Xuân 2026 và các hoạt động du xuân "trên bến dưới thuyền" ven sông, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn phía tây TP.HCM trong suốt mùa tết.

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM- Ảnh 5.

Tại Waterpoint, người trẻ có thể dạo chợ hoa, tham gia các hoạt động trải nghiệm cổ truyền ngày tết, thưởng thức những đêm nhạc acoustic hoặc check-in, thư giãn với vô vàn khung cảnh đẹp bên sông. Với các gia đình, đây chính là không gian du xuân đầu năm giàu trải nghiệm, nơi các thế hệ cùng nhau dạo bước, tận hưởng mùa xuân trong khung cảnh thiên nhiên rộng mở.

Từ Unstoppable đến Hội hoa xuân, Waterpoint khuấy động mùa lễ hội tết phía tây TP.HCM- Ảnh 6.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Waterpoint tổ chức lễ hội như một chuỗi trải nghiệm liền mạch, thay vì những hoạt động đơn lẻ. Không gian ven sông, các trục cảnh quan và khu sinh hoạt cộng đồng được kết nối chặt chẽ, tạo nên dòng chảy lễ hội xuyên suốt, nơi mỗi khoảnh khắc đều đậm chất tết.

Chỉ cách TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển, Waterpoint trở thành lựa chọn thú vị cho những chuyến du xuân. Nơi đây cư dân và du khách có thể khám phá trải nghiệm nhịp sống tại một đại đô thị hiện đại, đáng sống phía tây TP.HCM, vừa có thể thư thái tận hưởng không gian tươi đẹp bên sông rộng mở và lưu lại những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, bạn bè trong những ngày đầu năm.

Waterpoint sẽ chính thức khai mạc Hội hoa xuân 2026 vào ngày 7.2, chương trình kéo dài đến hết 26.2 (tức mùng 10 tết). Hãy lên lịch ghé Waterpoint và khởi đầu một năm mới thật rực rỡ theo cách riêng của bạn.

Khám phá thêm chủ đề

Unstoppable Waterpoint hội hoa xuân Hội hoa xuân 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận