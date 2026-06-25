Tư vấn Du học Hàn Quốc HIAST - Bệ phóng tương lai tại 'xứ sở Kim Chi'

Điểm tựa uy tín của Du học HIAST còn được khẳng định mạnh mẽ thông qua chính sách "Nhập học 0 đồng", cam kết chỉ thu tiền sau khi học viên chính thức đậu visa du học Hàn Quốc. Mọi chi phí trọn gói từ 6.300 USD đều được minh bạch từ đầu, tuyệt đối không phát sinh phụ phí.

Không chỉ xử lý hồ sơ tại Việt Nam, HIAST còn đồng hành trọn đời cùng du học sinh thông qua hệ sinh thái hỗ trợ miễn phí tư vấn thủ tục lên chuyên ngành và gia hạn visa. Trung tâm cũng hỗ trợ tư vấn làm hồ sơ thăm thân miễn phí cho phụ huynh, giúp gia đình hoàn toàn an tâm.

Tư vấn Du học Hàn Quốc sẽ mở ra bước ngoặt cuộc đời rực rỡ nếu bạn có sự chuẩn bị chu đáo cùng một đơn vị đồng hành uy tín, trách nhiệm. Du học HIAST chắp cánh cho ước mơ vươn ra biển lớn của bạn được hiện thực hóa một cách trọn vẹn và thành công nhất.