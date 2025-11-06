Vào lúc 20 giờ thứ năm, ngày 6.11.2025, tư vấn trực tuyến "Kỹ thuật mới điều trị gù, vẹo, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống" sẽ diễn ra với sự tham gia tư vấn trực tiếp của các chuyên gia từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh:

ThS.BS.CKII Hồ Hữu Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình

TS.BS.CKII Trần Quang Hiển - Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống

TS.BS Nguyễn Đức Anh - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

