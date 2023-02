Tư vấn mùa thi: Đến gian hàng để được truyền cảm hứng học ĐH

Hàng chục ngàn học sinh lớp 12 của Đồng Nai đã háo hức tỏa về các gian hàng trong ngày hội Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên để tìm hiểu ngành nghề thông qua các mô hình, sản phẩm trực quan sinh động.



"T HÌ RA HỌC NGÀNH NÀY LÀM RA CÁC SẢN PHẨM ĐÓ"

"Ôi ngon quá, mát quá, làm sao để pha chế được món nước uống này ạ", Ngô Thúy An, học sinh lớp 12 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, thốt lên sau khi được thưởng thức ly nước tại gian hàng của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Sau khi tìm hiểu, An cảm thấy vô cùng thích thú khi được biết nếu học ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn là có thể sáng tạo và pha chế rất nhiều đồ uống hấp dẫn. "Em vốn thích ngành học này nhưng chưa hiểu nhiều. Nay trực tiếp xem các thầy cô hướng dẫn quy trình pha chế, em càng thấy nó thú vị hơn và chắc em sẽ đăng ký ngành học này", Thúy An cho hay.

Trong khi đó, nhóm học sinh Nguyễn Thanh Hải, Trần Văn Quân, Nguyễn Trúc Huy đến từ Trường THPT Long Thành lại say mê đứng nhìn những chiếc xe đua mô hình của Trường ĐH Lạc Hồng và thắc mắc làm sao để sản xuất được những sản phẩm như vậy. Còn Thu Thanh và Dương Hồng Vân thì lại không rời mắt khỏi những bức tranh thêu của Trường CĐ Công thương TP.HCM.

Học sinh thích thú trải nghiệm gian hàng ĐÀO NGỌC THẠCH

Hồng Vân chia sẻ: "Lâu nay thông tin về ngành học, trường học em cũng có tìm hiểu nhiều nhưng trực tiếp gặp gỡ thầy cô để được nghe tư vấn, tìm hiểu và trải nghiệm những ngành học thông qua các sản phẩm, mô hình, quy trình sản xuất... thì đây là lần đầu tiên em được tham gia. Em cảm thấy ngành học nào cũng thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên, em thích về may mặc, thiết kế nên sẽ đăng ký ngành học thiết kế thời trang".

Trong khi đó, Đỗ Nhật Thái, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, cho rằng mình không chỉ tìm được những thông tin cụ thể ngành nào học những gì và tốt nghiệp có thể tạo ra sản phẩm gì, mà còn được truyền cảm hứng, động lực để quyết tâm đậu ĐH sau khi trò chuyện với thầy cô là giảng viên và các anh chị sinh viên của các trường.

Ông Nguyễn Văn Sĩ, chuyên viên Phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đánh giá: "Các em đến tận nơi, được tận mắt nhìn thấy các sản phẩm, thông tin và được tư vấn ngành học nên sẽ có nhiều hứng thú hơn. Trong buổi sáng, trường đã trả lời hàng loạt câu hỏi về việc học ngành này thì tốt nghiệp làm ra sản phẩm nào, cơ hội nghề nghiệp ra sao, học ngành kia thì cần các tố chất gì...".

Đông đảo thí sinh đến với các gian hàng trong ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐÀO NGỌC THẠCH





Q UAN TÂM VỀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG XÉT TUYỂN

Tại gian hàng Trường ĐH Luật TP.HCM, thạc sĩ Vũ Đình Lê, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn tuyển sinh, chia sẻ có rất nhiều học sinh đã đến gian hàng để hỏi về những thay đổi trong xét tuyển của trường. Theo thạc sĩ Lê, học sinh ngày nay nắm rất tốt thông tin nhưng cách lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích thì vẫn còn có những hạn chế do chưa có định hướng tốt. "Nhờ những ngày hội tư vấn trực tiếp như thế này các em biết cách lựa chọn thông minh hơn", thạc sĩ Vũ Đình Lê nhận định.

Trong khi đó, tại gian hàng của Trường ĐH Tài chính - Marketing, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, cho hay học sinh hỏi rất nhiều về ngành marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng với các thông tin về phương thức xét tuyển, thời gian nhận học bạ, cơ hội việc làm.

"Sau khi được tư vấn, trường ĐH sẽ tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu thông qua rất nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng, chưa kể còn rất nhiều điều thú vị và bổ ích khác, khiến các em cảm thấy được truyền cảm hứng rất nhiều", thạc sĩ Kim Phụng chia sẻ.

Đại diện Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng cho hay khi đến gian hàng trường mình, thí sinh quan tâm ngành thương mại điện tử, ngôn ngữ Anh, luật, công nghệ thực phẩm, khoa học dữ liệu..., đồng thời thắc mắc về các phương thức xét tuyển, điểm đầu vào, chương trình học và tốt nghiệp làm việc gì, ở đâu...

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình, Phó phòng phụ trách Phòng Đào tạo và công tác sinh viên Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, thông tin thêm: "Đặc biệt, các em rất quan tâm đến việc thực hành, thực tập trong quá trình học tập ĐH và muốn được thông tin thường xuyên về các mốc thời gian như đăng ký thi đánh giá năng lực, đăng ký xét tuyển sớm, kỳ thi riêng của trường nếu có".