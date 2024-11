Tư vấn sức khỏe

Chào bạn! Sinh non có đến 50% không xác định rõ nguyên do gây sinh non, phần còn lại có thể bao gồm: chiều dài cổ tử cung ngắn, hở eo tử cung, bất thường tử cung bẩm sinh hay mắc phải, bệnh lý mãn tính hay cấp tính của mẹ, đời sống xã hội thấp và nhóm các nguyên nhân đến từ thai và phần phụ của thai,…

Biện pháp ngăn ngừa sinh non hiện tại bao gồm: siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung, progesteron, khâu vòng cổ tử cung và đặt vòng nâng.

Trường hợp của em có tiền sử 1 lần sinh non lúc thai 34 tuần, hiện tại thai em được 12 tuần. Lời khuyên cho em là siêu âm đo kênh cổ tử cung từ tuần 16 của thai kỳ, và bắt đầu đặt âm đạo progesteron từ 16-36 tuần. Nếu chiều dài kênh cổ tử cung của em bị ngắn thì sẽ được bác sĩ tư vấn phương pháp dự phòng để giảm nguy cơ sinh non.

ThS-BS Trần Đình Thùy - Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Đồng Nai -2