Tình trạng này có thể xảy ra bất kỳ giai đoạn nào thai kỳ gây hậu quả: sảy thai, sinh non, dị tật, mẹ bị cao huyết áp, đái tháo đường… ThS.BS.CKII Lê Thanh Hùng, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết: Để giảm thiểu rủi ro thai kỳ, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi và hạnh phúc gia đình, phụ nữ nên tiêm ngừa vắc xin, khám thai định kỳ, chăm sóc sức khỏe đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý.

20 giờ thứ Năm, ngày 23.10.2025, các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề: Hành trình "Mẹ tròn con vuông": Từ tiêm phòng, dinh dưỡng và chăm sóc thai kỳ toàn diện.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp, hoặc qua Hotline: 024.3872.3872 (HN) - 0287.102.6789 (TP.HCM).