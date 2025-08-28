Ở giai đoạn này, hoạt động của hệ trục nội tiết - sinh dục suy giảm, gây mất cân bằng các hormone. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động lớn đến tâm lý, khiến nhiều phụ nữ đối diện với tình trạng bốc hỏa, mất ngủ, giảm ham muốn, lo âu, trầm cảm.

Tỷ lệ phụ nữ bị ung thư sau tuổi mãn kinh tăng lên, đặc biệt ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú. Ngoài ra, nguy cơ tim mạch, loãng xương, bệnh tuyến vú và sàn chậu cũng cao hơn.

20g giờ thứ năm, ngày 28.8.2025, các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Tiền mãn kinh và mãn kinh - Cuộc khủng hoảng tâm sinh lý, sức khỏe của phụ nữ và cách vượt qua".

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028.7102.6789 - 093.180.6858 (Quận 7) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).