20 giờ thứ ba ngày 16.12.2025, các chuyên gia từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp về kỹ thuật tạo phôi, sàng lọc đến chuyển phôi, nhằm nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong năm mới:

BS-CKI Phan Ngọc Quý, Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS-BS Vũ Thị Ngọc, Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS-BS Đỗ Thị Thu Trang, Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn.

