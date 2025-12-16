Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Bí quyết 'vàng' đón bé thuận lợi trong năm 2026

Huỳnh Na
Huỳnh Na
16/12/2025 08:00 GMT+7

Năm 2026 là cơ hội để các cặp đôi mong con lâu năm, từng thất bại chuyển phôi hoặc muốn tối ưu cơ hội thành công chủ động xây dựng chiến lược chuẩn bị IVF toàn diện cho hành trình đón bé Ngọ khỏe mạnh.

20 giờ thứ ba ngày 16.12.2025, các chuyên gia từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp về kỹ thuật tạo phôi, sàng lọc đến chuyển phôi, nhằm nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong năm mới:

  • BS-CKI Phan Ngọc Quý, Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BS Vũ Thị Ngọc, Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BS Đỗ Thị Thu Trang, Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
