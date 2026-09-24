Phát hiện sớm các bệnh máu ác tính giúp người bệnh được đánh giá và tiếp cận điều trị kịp thời với các phương pháp điều trị hiện đại như hóa trị, thuốc trúng đích, miễn dịch, xạ trị và các kỹ thuật can thiệp phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị.

20 giờ, thứ năm ngày 24.9.2026, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ trực tiếp tư vấn "Các dấu hiệu cảnh báo bệnh máu nguy hiểm, ác tính - Huyết khối, đa u tủy, ung thư máu, bệnh bạch cầu": TTƯT-TS-BS.CKII Trần Thanh Tùng, TS-BS Nguyễn Quốc Thành, ThS-BSNT.CKI Lê Thị Phương Thảo.

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