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    Thời sựThành tựu y khoa

    Live Tư vấn sức khỏe: Các dấu hiệu cảnh báo bệnh máu nguy hiểm, ác tính

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Sốt kéo dài, mệt mỏi, sụt cân, da dễ bầm tím, nổi hạch, đau xương bất thường… có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý về máu nguy hiểm như huyết khối, đa u tủy xương, ung thư máu (bệnh bạch cầu)...

    Phát hiện sớm các bệnh máu ác tính giúp người bệnh được đánh giá và tiếp cận điều trị kịp thời với các phương pháp điều trị hiện đại như hóa trị, thuốc trúng đích, miễn dịch, xạ trị và các kỹ thuật can thiệp phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị.

    20 giờ, thứ năm ngày 24.9.2026, các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ trực tiếp tư vấn "Các dấu hiệu cảnh báo bệnh máu nguy hiểm, ác tính - Huyết khối, đa u tủy, ung thư máu, bệnh bạch cầu": TTƯT-TS-BS.CKII Trần Thanh Tùng, TS-BS Nguyễn Quốc Thành, ThS-BSNT.CKI Lê Thị Phương Thảo.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vntamanhhospital.vnvnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh NiênBệnh viện Đa khoa Tâm Anh, YouTube: Báo Thanh NiênBệnh viện Đa khoa Tâm AnhVNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng các kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM)/024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

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