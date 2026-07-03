Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ nhỏ rất dễ mắc RSV, virus lây qua tiếp xúc gần, bàn tay, đồ dùng với hệ số lây nhiễm cao gấp 4 lần cúm. Hơn 90% trẻ mắc ít nhất một lần trước 2 tuổi. Ngoài RSV, thủy đậu, cúm, não mô cầu, phế cầu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trẻ.

Để giúp người dân hiểu hơn về các bệnh hô hấp trẻ dễ mắc và cách phòng ngừa, 20 giờ thứ sáu ngày 3.7.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC (VNVC) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các bệnh hô hấp". Chương trình có sự tư vấn của BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, VNVC; BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.