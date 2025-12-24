Vào lúc 20 giờ thứ tư ngày 24.12.2025, các chuyên gia đến từ Khoa Da liễu - Thẩm mỹ của BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp chi tiết về ưu - nhược điểm, cách kết hợp các phương pháp trẻ hóa và chăm sóc da đúng cách để đạt hiệu quả an toàn, bền vững.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

BS.CKI Bế Thu Thủy, bác sĩ khoa Thẩm mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

BS.CKI Dương Quốc Trung, bác sĩ Khoa Thẩm mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.







