Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Chăm da xinh, lung linh đón Tết

Huỳnh Na
Huỳnh Na
24/12/2025 08:00 GMT+7

Gần Tết, nhu cầu trẻ hóa da tăng cao, nhiều công nghệ như Laser, HIFU, Meso, Filler, BAP… được xem là giải pháp hiệu quả cải thiện làn da toàn diện. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có cơ chế và thời gian tác dụng khác nhau.

Vào lúc 20 giờ thứ tư ngày 24.12.2025, các chuyên gia đến từ Khoa Da liễu - Thẩm mỹ của BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp chi tiết về ưu - nhược điểm, cách kết hợp các phương pháp trẻ hóa và chăm sóc da đúng cách để đạt hiệu quả an toàn, bền vững.

  • BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BS.CKI Bế Thu Thủy, bác sĩ khoa Thẩm mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BS.CKI Dương Quốc Trung, bác sĩ Khoa Thẩm mỹ, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.



Khám phá thêm chủ đề

Chăm sóc da chăm sóc da đúng cách Tư vấn sức khỏe BVĐK Tâm Anh Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận