Vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 26.8.2025, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về nguyên nhân vô sinh hiếm muộn, khi nào cần can thiệp hỗ trợ sinh sản và kỹ thuật hiện đại nào giúp tăng tỷ lệ IVF thành công:

- ThS BSNT Lê Quang Đô, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BS Bùi Thị Hạnh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BS Đặng Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.