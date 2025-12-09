Tại Hệ thống IVF Tâm Anh TP.HCM, tùy từng trường hợp, nguyên nhân bệnh lý và tình trạng của người bệnh, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa với phương pháp phù hợp như thụ tinh nhân tạo - IUI hoặc thụ tinh trong ống nghiệm - IVF giúp tăng tỷ lệ đậu thai và tiết kiệm chi phí.

20 giờ thứ ba, ngày 9.12.2025, các bác sĩ Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Chuẩn bị những gì trước khi IUI/IVF, tăng tỷ lệ có thai & sinh con khỏe mạnh". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn , vnvc.vn ; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh , VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh , VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.