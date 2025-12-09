Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Chuẩn bị gì trước IUI/IVF giúp tăng tỷ lệ đậu thai

Huỳnh Na
Huỳnh Na
09/12/2025 08:00 GMT+7

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 6 người trưởng thành có khoảng 1 người vô sinh. Tỷ lệ vô sinh hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, nhưng còn rất nhiều người chưa hiểu đúng về các phương pháp điều trị.

Tại Hệ thống IVF Tâm Anh TP.HCM, tùy từng trường hợp, nguyên nhân bệnh lý và tình trạng của người bệnh, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa với phương pháp phù hợp như thụ tinh nhân tạo - IUI hoặc thụ tinh trong ống nghiệm - IVF giúp tăng tỷ lệ đậu thai và tiết kiệm chi phí.

20 giờ thứ ba, ngày 9.12.2025, các bác sĩ Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Chuẩn bị những gì trước khi IUI/IVF, tăng tỷ lệ có thai & sinh con khỏe mạnh". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

tỷ lệ đậu thai Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM Tư vấn trực tuyến sinh con khỏe mạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận